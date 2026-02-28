Crnogorski centar odigrao najbolju partiju od dolaska u Seltikse u ubjedljivoj pobjedi nad Bruklinom

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Nakon nekoliko skromnijih izdanja, Nikola Vučević konačno je zablistao u prepoznatljivom ritmu – crnogorski košarkaš odigrao je sjajnu utakmicu u ubjedljivoj pobjedi Bostona nad Bruklinom 148:111, upisavši najbolju partiju od dolaska u redove Seltiksa.

Snažni centar je za 25 minuta na parketu postigao 28 poena, uz 11 skokova i četiri asistencije.

Za tri poena bio je nepogrešiv (3/3), kao i sa linije slobodnih bacanja (7/7), dok je za dva poena šutirao 6/10.

Iako ponovo nije bio starter, Vučević je već u prvoj četvrtini stigao do dvocifrenog košgeterskog učinka. U finišu meča, prilikom izlaska iz igre, nagrađen je ovacijama navijača u TD Gardenu.

„Bilo je prilično dobro. I dalje se, naravno, privikavam na novi napad i sve svoje saigrače, učim njihove navike i takve stvari, pokušavam da pronađem svoju ulogu. Ponekad imam osjećaj da malo previše razmišljam, što me onda učini pomalo neodlučnim i oduzme mi agresivnost. Mislim da sam večeras uspio sve to malo bolje da povežem i posložim“, rekao je Baranin nakon utakmice koju su Seltiksi prelomili u trećoj dionici.

Jednako efikasan kao Vučević bio je Džejlen Braun, dok je Pejton Pričard dodao 22 poena.

Bostonu je ovo bila prva domaća utakmica nakon turneje po Zapadu, a tim i dalje zauzima drugo mjesto na Istoku sa skorom 39-20.