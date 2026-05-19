U četvrtak, 21. maja od 18 časova, Budućnost Voli otvara polufinalnu seriju ABA lige protiv Dubaija. Poslije Kluža, poslije majstorice u kojoj je "Morača" ponovo podsjetila koliko može da nosi ovaj tim, idemo rivalu koji je pravljen za vrh – timu sa dubinom, individualnim kvalitetom i jasnom ambicijom da u svojoj prvoj velikoj regionalnoj sezoni dođe do finala.

Dubai je kroz sezonu pokazao zašto je završio ispred svih u Top 8 fazi. Ima širinu, iskustvo u rosteru i igrače koji mogu da promijene ritam utakmice u dvije ili tri vezane odluke. Ima spoljašnju liniju koja kažnjava svaku izgubljenu loptu, ima visinu, ima šut i dovoljno kvaliteta da svaka nepažnja postane serija. To nije protivnik kojem smiješ dati komfor, niti tim kojem možeš pokloniti pet minuta traženja daha.

Ali Budućnost u Zenicu ne ide da traži alibi.

Ide poslije jedne od najboljih utakmica sezone, poslije 112 poena protiv Kluža, poslije večeri u kojoj je napad disao, odbrana lomila ritam rivala, a klupa donosila ono što u plej-ofu često odlučuje seriju.

Ide sa sviješću da se polufinale ne dobija starim zaslugama, već svakim posjedom koji ne smije da bude jeftin, svakim skokom koji ne smije da ostane ničiji i svakim povratkom u odbranu koji mora da bude brži od prvog impulsa protivnika.

Zenica će biti neutralna samo na mapi. Na parketu neće biti neutralnosti. Biće kontakta, nervoze i pokušaja da se nametne ritam. Biće perioda kada će Dubai pokušati da ubrza utakmicu i trenutaka kada će Budućnost morati da pokaže zrelost, da spusti loptu, pronađe pravu stranu, prepozna slabost i ne potroši napad na prvu dobru ideju ako postoji bolja.

Ovo je serija u kojoj se svaki detalj pamti – prvi faul centra, prva izgubljena lopta plejmejkera, prvi promašeni zicer, prva odbrana na granici faula, prvi tajm-aut poslije mini-serije. U ovakvim utakmicama nema velikih tajni.

Dubai zna Budućnost, Budućnost zna Dubai. Razlika se pravi u disciplini, mirnoći i spremnosti da se preživi loš šuterski minut.

Za nas je prva utakmica šansa da odmah uzmemo ono što se u plej-ofu najviše cijeni – brejk. Da seriju vratimo u Podgoricu sa pritiskom na njihovoj strani. Da "Morača" 25. maja ne čeka samo nastavak serije, već priliku da pogura Budućnost ka finalu.

Zato Zenica nije usputna stanica. Zenica je prvi test polufinala. Prvi udar. Prva prilika da pokažemo da majstorica protiv Kluža nije bila samo eksplozija jedne večeri, već najava tima koji je u pravi čas pronašao ritam, energiju i vjeru.

Plavo-bijeli kreću po finale.

Prvi korak je u četvrtak od 18 časova, protiv Dubaija.