Crnogorski centar optimista nakon povrede prsta – Boston računa na njegov povratak u završnici sezone

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Košarkaš Nikola Vučević otkrio je najnovije informacije o svojoj povredi u trenutku kada se Boston sprema za završnicu sezone i plej-of.

Crnogorski centar, koji je u Boston stigao na samom isteku trejd roka, nije imao mnogo vremena za prilagođavanje novom timu, a dodatni peh zadesio ga je 6. marta, kada je u pobjedi nad Dalasom polomio prstenjak desne ruke.

Zbog povrede je morao na operaciju, a prve prognoze govorile su o pauzi od tri do četiri nedjelje.

„Dobra stvar je što i dalje mogu da radim određene stvari na terenu. To će mi pomoći da ostanem u formi i da, nadam se, odigram nekoliko utakmica pred plej-of, kako bih ponovo uhvatio ritam sa ekipom“, rekao je Vučević za "Boston Globe".

Od dolaska u Boston, Vučević prosječno bilježi 10,4 poena, 7,2 skoka i 1,8 asistencija po utakmici, ali je jasno da još nije u potpunosti uhvatio pravi ritam u novoj ulozi.

U njegovom odsustvu veću minutažu dobili su Luka Garza i Nimias Kueta, ali se u Bostonu nadaju brzom povratku iskusnog centra.

„Za sada nema bolova, sve ide kako treba. Otok se smanjuje i radim na pokretljivosti. Nadam se da će snimak za tri nedjelje biti dobar i da ću moći postepeno da se vratim“, poručio je Vučević.

Boston do kraja regularnog dijela sezone ima još 12 utakmica, što ostavlja prostor da se Vučević vrati i spreman dočeka plej-of, u kojem Seltiksi važe za jednog od glavnih kandidata za titulu na Istoku.