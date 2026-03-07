Crnogorski centar povrijedio ruku već u prvoj četvrtini meča protiv Dalasa, pauza oko mjesec

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Veliki peh za Boston Seltikse i crnogorskog centra Nikolu Vučevića. Iskusni košarkaš doživio je povredu već na startu duela protiv Dalas Maveriksa, kada je u prvoj četvrtini slomio prst desne ruke i odmah napustio parket, prenosi portal CDM.

Vučević je na parketu proveo svega nekoliko minuta i nije stigao da upiše nijednu statističku kategoriju prije nego što je morao u svlačionicu.

Pregledi su ubrzo potvrdili lom prsta, a prema informacijama iz SAD, crnogorskog centra već danas očekuje operativni zahvat kako bi se povreda sanirala, prenosi portal CDM.

Prve prognoze nijesu ohrabrujuće – očekuje se da će jedan od najiskusnijih igrača Bostona pauzirati oko mjesec, što znači da će Seltiksi u narednom periodu morati bez važnog aduta u reketu.

Podsjetimo, Vučević je nedavno stigao u Boston u trejdu iz Čikago Bulsa, čime je pojačao centarsku liniju ekipe koja juri vrh NBA lige.

Iskusni 35-godišnji centar i ove sezone igra na visokom nivou – u prosjeku bilježi 16 poena, devet skokova i gotovo četiri asistencije po meču, uz više od 50 odsto šuta iz igre, prenosi portal CDM.

Tokom karijere Vučević je izgradio reputaciju jednog od najkonstantnijih evropskih centara u NBA ligi – u više od hiljadu utakmica prosječno postiže 17,2 poena i 10,4 skoka, a dva puta je bio i učesnik Ol-Star utakmice.

Za Boston, koji je Vučevića doveo kako bi dobio dodatnu širinu pod košem u borbi za plej-of i titulu, ova povreda dolazi u nezgodnom trenutku. Ipak, u klubu vjeruju da će se crnogorski centar brzo oporaviti i vratiti na parket prije završnice sezone, prenosi portal CDM.