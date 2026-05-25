Na suđenju grupi optuženoj za šverc droge i stvaranje kriminalne organizacije došlo je do žestoke rasprave između suspendovanog policajca Dejana Kneževića i specijalnog tužioca Jovana Vukotića.

Izvor: Printscreen

Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću, policijskim službenicima Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću, kao i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Simo Rašović, dok optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić.

Tokom današnjeg ročišta došlo je do oštre polemike između optuženog Dejana Kneževića, suspendovanog službenika Uprave policije, i postupajućeg tužioca.

Kako prenosi Dan, Knežević je optužio Vukotića da prema njemu ima lični animozitet jer je, kako tvrdi, istraživao njegove kriminalne aktivnosti.

“Tužilac ima animozitet prema meni i mržnju jer sam istraživao kriminalne aktivnosti postupajućeg tužioca... Mogu danas to da vam pročitam. Mogu da pričam i o njegovim dugovima prema kriminalnim grupama iz Nikšića”, rekao je Knežević pred sudom.

On je dodao da je spreman da ide i na poligraf zbog iznijetih tvrdnji, piše Cdm.

Prethodno je tužilac Vukotić, komentarišući Kneževićevu odbranu, kazao da optuženi pokušava da diskredituje Specijalno državno tužilaštvo i stvori utisak o navodnim skrivenim motivima istrage.

“Kompletna odbrana optuženog Kneževića koncipirana je kako bi se pokušao stvoriti neki skriveni motiv za postupanje od strane SDT-a i mene”, rekao je Vukotić.

Kako prenosi Dan, tužilac je ocijenio da Knežević kroz višednevno iznošenje odbrane pokušava da odugovlači postupak u trenutku kada pojedinim optuženima uskoro ističe pritvor, piše Cdm.

Knežević je tokom saslušanja govorio i o političkim pritiscima unutar policije, navodeći da je od njega traženo da ukloni pojedine ljude iz službe.

“Tri dana prije mog hapšenja meni i Zoranu Brđaninu je rečeno da maknemo neke ljude ako hoćemo da se spasimo”, tvrdio je Knežević.

Poseban dio saslušanja odnosio se na SKY aplikaciju i komunikaciju koju je Europol dostavljao crnogorskim istražnim organima.

Kako prenosi Dan, Knežević je kazao da Uprava policije nikada nije dobila originalni SKY materijal, već samo dekriptovane verzije koje je dostavljao Europol.

“SKY je hakovan na način što je jedan od zaposlenih u kompaniji virusom zarazio SKY”, rekao je Knežević.

Optuženi Petar Lazović negirao je navode da je Kneževiću poklanjao oružje ili bilo kakve druge stvari, ističući da su imali isključivo profesionalan odnos.

Odbranu su danas iznijeli i optuženi Darko Knežević i Ivan Mijatović, koji su negirali krivicu i navode optužnice, piše Cdm.

Kako prenosi Dan, Specijalno državno tužilaštvo tereti optužene za stvaranje kriminalne organizacije, šverc oko 4,3 tone kokaina, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična djela izvršena od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori i više država Evrope i Južne Amerike.