Saša Obradović, trener Crvene zvezde, analizirao je poraz od Partizana i naglasio potrebu za jačom igrom i boljom koncentracijom u drugom meču.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović čestitao je Partizanu pobjedu, ostvarenu dominantnom igrom crno-bijelih kroz tri četvrtine, a potom odbranjenom prednošću u drami.

"Čestitke Partizanu, zaslužena pobjeda, dobro je da smo se borili do kraja, da imamo ideju ili način na koji bi trebalo da igramo, još malo nekako agresivnije. U tom dijelu utakmice koji je Partizan kontrolisao prilično su dobro reagovali na razne vrste odbrana. Moramo da se adaptiramo prema tome i da imamo još bolju koncentraciju pri izgubljenim loptama. Kada smo imali dobru napadaču ideju i kada smo je sprovodili, imali smo kontrolu rezultata. A s obzirom na tu osjetljivu poziciju plejmejkera, mislim da smo tu falili. Ne treba da se žalimo, to je ono što imamo, najbolje što imamo u ovom trenutku i moramo da uđemo još jače u sledeći meč"

Koliko nedostaje Zvezdi plejmejker? Kodi Miler-Mekintajer je pokušao da igra, ali je na terenu proveo samo šest minuta.

"Pričao sam o tome nekoliko puta do sada. Imamo mnogo problema, pogotovo na toj najosjetljivijoj poziciji. Kodi je imao praktično jedan trening prije ove utakmice, iako želi da igra uz sve što mu se dešavalo. U odnosu na Kartera i na Batlera, koji nisu 'čisti' plejmejkeri, postoje problemi u organizaciji"

Vidi opis Saša Obradović: Moramo jako i još agresivnije, to je jedini način Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Ne smatra Obradović da se njegov tim nije dovoljno borio.

"Momci su se borili do kraja, sigurno je da je nekoliko igrača malo izgubilo ritam, i Moneke zbog povrede sigurno nije na svom nivou. To su stvari koje nam smetaju. Opet smo bili na jednu poziciju, na nemostreno izgubljenih par lopti", kazao je on.

"Naravno da sam optimista", naglasio je Obradović i govorio o tome šta bi njegov tim trebalo da radi u drugom meču u četvrtak u "Pioniru".

"Moramo da dižemo još veću agresivnost, to je jedini način. Smislena igra i sporiji ritam više odgovaraju Partizanu, imaju izuzetne igrače na pozicijama bekova. Da smo iskakali jako, preuzimali, uvijek su nalazili dobre pasove. Nema puno vremena za prevelike analize i izmjene što se tiče taktike, samo treba nastupiti jako i tu tražiti šansu".

Vidi opis Saša Obradović: Moramo jako i još agresivnije, to je jedini način Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

U kakvom je stanju Mekintajer?

"Kodi ima veliku želju da pomogne ekipi, ali sada će već tri-četiri nedelje kako nije radio ništa, samo rehabilitaciju. Treba ga pohvaliti, bio je najbolji igrač kroz cijele sezone i bez najboljeg igrača na toj nama osjetljivoj poziciji nije lako igrati"

Dobrić je defanzivno pomogao ekipi da se vrati u poslednjoj četvrtini. Obradović je objasnio da njegova minutaža trpi zbog Zvezdine potrebe da igra sa dvojicom kreatora i trojicom visokih igrača koji bi se borili za skok

"Ima iskustvo igranja ovakvih utakmica, tokom utakmica pomaže da promijeni ritam. Minus što se njega tiče u fazama igre je da su potrebna nekad dva kreatora sa loptom. Partizan igra agresivno na skoku i uvijek igramo onda sa tri velika. To je jedini razlog. Kada imamo problem sa prenosom i kreacijom, onda moram da reagujem sa dva kreatora i tu on gubi minutažu, što mi jako žao", kazao je Obradović.

Sledeći, drugi meč polufinalne serije zakazan je za četvrtak u 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić", u kojoj će domaćin biti Zvezda.