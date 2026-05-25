Na kontrolnom saslušanju o poslovanju EPCG vođena je oštra rasprava između predstavnika Vlade i opozicije o novom kreditnom zaduženju od 70 miliona eura, profitabilnosti kompanije i partijskom zapošljavanju.

Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom i ulaganje u energetsku stabilnost države, dok opozicija upozorava na rast dugova, pad profitabilnosti i povećanje broja zaposlenih, poručeno je na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, prenosi portal Dan.

Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazao je da prvi dio planiranog zaduženja od 30 miliona eura služi za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza EPCG.

“Prethodna godina za EPCG bila je jedna od najizazovnijih u posljednjih nekoliko decenija”, rekao je Tutundžić, podsjećajući da je Termoelektrana Pljevlja zbog ekološke rekonstrukcije bila van pogona gotovo devet mjeseci.

Kako prenosi portal Dan, Tutundžić je istakao da građani nijesu osjetili posljedice tih izazova, jer nije bilo poremećaja u snabdijevanju niti povećanja cijene električne energije za domaćinstva.

On je objasnio da se drugi dio planiranog kredita odnosi na izgradnju osmog agregata Hidroelektrane Perućica, projekta vrijednog oko 40 miliona eura.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović rekao je da međunarodne finansijske institucije i banke imaju povjerenje u kompaniju, navodeći da su troškovi zarada u prošloj godini činili svega 5,4 odsto ukupnih troškova.

Sa druge strane, poslanik DPS-a Nikola Milović ocijenio je da je nakon 2020. godine došlo do ozbiljnog urušavanja energetskog sistema.

“Imamo rast dugova, pad profitabilnosti, negativne revizorske izvještaje i partijsko zapošljavanje”, rekao je Milović.

Kako prenosi portal Dan, Milović je naveo da EPCG prije 2020. godine gotovo nije bila zadužena, dok sada dug kompanije, zajedno sa novim kreditima, premašuje 200 miliona eura.

On je takođe ukazao na povećanje broja zaposlenih nakon promjene vlasti.

“Za samo tri godine broj zaposlenih povećan je 47 odsto”, rekao je Milović.

Na njegove tvrdnje reagovao je Milutin Đukanović, koji je optužio Milovića da iznosi neistine i narušava ugled kompanije.

Izvršni direktor EPCG Zdravko Dragaš kazao je da će refinansiranje biti iskorišćeno isključivo za vraćanje prošlogodišnjih kredita, dok projektni kredit za agregat A8, kako tvrdi, neće ugroziti poslovanje kompanije.

Kako prenosi portal Dan, poslanik URA Miloš Konatar upozorio je da Crna Gora rizikuje da propusti razvojnu šansu u energetskom sektoru ukoliko se nastavi praksa partijskog zapošljavanja.

“Energetika je najveća razvojna šansa Crne Gore, ali se bojim da ćemo tu šansu propustiti”, rekao je Konatar, predlažući forenzičku reviziju poslovanja EPCG grupe.

Predsjednik Odbora Boris Mugoša poručio je da podržava ulaganja u energetiku, ali da je neophodna profesionalizacija menadžmenta i unapređenje poslovanja kompanije.