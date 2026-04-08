Košarkaši Bostona savladali su sinoć Šarlot rezultatom 113:102.

Upisali su četvrtu pobjedu zaredom u NBA ligi.

Igrao je i naš Nikola Vučević, koji se prije dva dana vratio poslije povrede. Vučević je na terenu proveo 23 minuta, a postigao je dva poena, uz sedam skokova i po dvije asistencije i ukradene lopte.

Najefikasniji kod Bostona je bio Džejlen Braun sa 35 poena i devet skokova. Džejson Tejtum je imao 23, a Derik Vajt, Nemijas Keta i Pejton Pričard po 12 poena.

Kod Šarlota je najbolji bio Lamelo Bol sa 36 poena. Brendon Miler je imao 20. Boston je drugi na Istoku sa skorom 54-25, a Šarlot se nalazi na devetoj poziciji u istoj konferenciji sa skorom 43-37.