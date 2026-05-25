U nastavku suđenja bivšem ministru Milutinu Simoviću svjedoci su pred sudom kazali da su se sa njim sastajali isključivo poslovno, te da su razgovori bili vezani za državne projekte, fiskalnu strategiju i razvoj lokalnih zajednica.

Suđenje bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja i nekadašnjem potpredsjedniku Vlade Milutinu Simoviću nastavljeno je danas saslušanjem više svjedoka koji su tvrdili da su sastanci sa njim bili službenog karaktera, prenosi CdM.

Specijalno državno tužilaštvo Simovića tereti za zloupotrebu službenog položaja, navodeći da je od 2017. do 2020. godine oko 5.000 eura privatnih troškova u hotelima i restoranima prikazivao kao službene troškove kako bi bili plaćeni iz budžeta ministarstva kojim je rukovodio. Simović je ranije negirao optužbe.

Kako prenosi CdM, pred sudom je danas svjedočio bivši ministar finansija Darko Radunović, koji je objasnio da se sa Simovićem sastajao početkom juna 2017. godine u hotelu Splendid zbog pripreme dokumenta Fiskalne konsolidacije.

“Do sastanka je došlo na moju inicijativu jer nijesam imao iskustva u javnim nastupima”, rekao je Radunović pred sudom.

On je naveo da su razgovori vođeni u lobiju i na terasi hotela, te da su teme bile isključivo vezane za izradu fiskalne strategije koja je trebalo da bude predstavljena Vladi.

“Znam da smo pili neka pića, moguće i da smo naručili nešto da pojedemo... Znam da račun ja nijesam platio”, kazao je Radunović.

Kako prenosi CdM, Radunović je naglasio da su poslovi koje su obavljali bili izuzetno ozbiljni i zahtijevali veliku posvećenost.

Pred sudom je svjedočio i bivši predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić, koji je govorio o sastanku sa Simovićem u restoranu Porto u Podgorici 2018. godine.

Nrekić je objasnio da je povod dolaska bio događaj vezan za otvaranje Monitoring centra za nadzor plovila na crnogorskom primorju, projekat koji je finansirala Kraljevina Norveška.

“Toj večeri je trebalo da prisustvuje i ambasador... znam da je račun platio Simović. Vjerovatno potpisani račun jer sastanak nije bio privatni već poslovni”, rekao je Nrekić.

Kako prenosi CdM, pred sudom su saslušani i Dražen Drašković, bivši predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović, Boris Drašković i Slavko Danilović, koji su takođe tvrdili da su razgovori sa Simovićem u hotelu Bianca u Kolašinu bili poslovne prirode.

Svjedoci su naveli da su teme razgovora bile uglavnom vezane za poljoprivredu i razvoj Opštine Kolašin, te da im Simović nije govorio zbog čega boravi u hotelu niti da je tamo bio sa suprugom.

Simović je ranije detaljno osporio svih 16 tačaka optužnog prijedloga, tvrdeći da su svi sporni troškovi nastali tokom službenih sastanaka i aktivnosti.

Suđenje se nastavlja preksjutra, prenosi CdM.