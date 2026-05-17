Dušan Vlahović je dao nekakvu iskru Juventusu, ali ne dovoljnu. Stara dama je na korak od toga da ostane bez Lige šampiona.

Izvor: Arena Sport 1

Inter je šampion Italije, to odavno znamo, a sada zasigurno znamo da je drugi putnik u Ligu šampiona iz Serije A Napoli. Pred posljednje kolo Milan i Roma drže pozicije koje vode u elitno takmičenje, Komo je peti, a poslije spektakularnog poraza Juventus samo čudo može da odvede u LŠ.

Napoli je sa 73 boda siguran, Milan i Roma imaju po 70, a Komo i Juventus po 68. Milan u posljednjem kolu dočekuje Kaljari, Roma gostuje Veroni, Komo igra sa Kremonezeom u gostima, a Juventus će morati da se vadi u gradskom derbiju sa Torinom.

Teško će to ići za “staru damu”, pa i ne čudi što je Dušan Vlahović dok je izlazio sa terena, sa rukama oko struka, slušao bučne zvižduke sa tribina. Pogledajte i golčinu koja je presudila Juventusu:

Šta se desilo u Seriji A?

Juventus je ponovo dočekao Dušana Vlahovića u startnoj postavi, ali srpski napadač nije mnogo pomogao. Postigao je gol koji je poništen, pa su pogodak Ndura i golčina Mandragore bili dovoljni za pobjedu Fiorentine na gostovanju 2:0 (1:0).

Napoli je mjesto u Ligi šampiona obezbijedio pobjedom nad Pizom 3:0 (2:0). Golove su postigli Mektomini, Rahmani i u finišu meča Rasmus Hojlund.

Roma je došla na korak od mjesta u LŠ pobjedom u derbiju protiv Lacija 2:0 (1:0), i to sa dva gola Manćinija.

Milan se najviše namučio, pa je tek sa penala preko Nkunkua poveo protiv Đenove, na 2:0 povisio je Atekame, ali je Vaskez golom u 86. minutu unio meč u neizvjesnost.

Šansu da ode u Ligu šampiona minimalnom pobjedom nad Parmom sačuvao je i Komo.