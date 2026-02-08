Crnogorski centar u drugom nastupu za Boston ubacio 11 poena, ali rano upao u problem sa ličnim greškama

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Boston Seltiksi pružili su loše izdanje u okršaju sa Njujork Niksima. Gosti su dominirali u TD Gardenu i zasluženo slavili ubjedljivu pobjedu – 111:89.

U svom drugom nastupu za Seltikse Nikola Vučević bio je približno jednako efikasan kao na debiju protiv Majamija. Crnogorski centar postigao je 11 poena, ali uz pet šuteva iz igre više nego u prethodnom meču.

Vučević je rano ušao u problem sa ličnim greškama, što je uticalo na njegov ritam u nastavku susreta. Za 23 minuta provedena na parketu upisao je i šest skokova, ali nije uspio da nametne prepoznatljiv doprinos igri Bostona.

U domaćem timu na uobičajenom nivou bili su samo Džejlen Braun sa 26 poena i Derik Vajt sa 19. Ostali igrači nijesu pružili adekvatnu podršku, što su Niksi maksimalno iskoristili.

Kod gostiju je čak šestorica igrača imala dvocifren učinak, a glavnu riječ vodio je raspoloženi Džejlen Branson, koji je meč završio sa 31 poenom.