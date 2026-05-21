Navodno je još jedan tim sa Bliskog Istoka pokazao interesovanje za učešće u ABA ligi i tako bi se pridružio Dubaiju u regionalnom takmičenju.

Izvor: MN Press

Ulaskom Dubaija u ABA ligu već je prestalo takmičenje da nosi naziv regionalno. Sada bi to dodatno moglo da se promijeni pošto još jedan klub sa Bliskog Istoka želi da bude dio ABA lige. U pitanju je tim koji se nalazi u Abu Dabiju i koji pravi veliki projekat.

Informacije o tome donio je "BasketNews" koji tvrdi da je klub iz Abu Dabija već počeo da pravi prve korake i da želi da se takmiči u ABA ligi i u Evroligi u narednim godinama.

"Ideja projekta je da prati put sličan Dubaiju koji je prvo ušao u ABA ligu i tako započeo put. Dugoročna vizija je da se priključe ekosistemu Evrolige u nekom momentu i da počnu kroz Evrokup od sezone 2028/29. Dubai je imao ogroman uticaj na cijeli region, a interes postoji i od strane tržišta iz Dohe (Katar)", navodi se u tekstu.