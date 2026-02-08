Dejvid Adelman je poslije nestvarne partije Nikole Jokića pričao o rekordu i svemu što Srbin radi u NBA ligi.

Denver je prekinuo seriju od tri poraza i pobijedio u Čikagu (136:120). Meč je obilježio Nikola Jokić koji je upisao tripl-dabl (22, 17as, 14sk) i tako prestigao legendarnog Oskara Robertsona na vječnoj listi. Preuzeo je drugo mjesto i sada je ispred njega samo Rasel Vestbruk. Poslije utakmice je trener Nagetsa Dejvid Adelman pričao o svemu.

"Lopta se sjajno kretala, tražili smo otvorenog igrača, naša dva najbolja igrača imala su 28 asistencija, ukupno 37. Jokić je prestigao Robertsona što je za mene apsolutno ludo. Vratili smo se poslije poraza od Njujorka i Detroita", počeo je Adelman i dodao da je sa povredom Džamala Mareja sve u redu i da mu je rekao da se osjeća dobro poslije udarca u kuk.

Zbog povrede Pejtona Votsona i svih problema sa povredama priliku da se nađe u startnoj postavi dobio je Džulijan Stroter i to je iskoristio - za 33 minuta imao je 19 poena, 5 skokova i dve ukradene lopte (4/8 za tri).

"Džulijan je sve bolji, čak i kada je ima omanju minutažu djeluje mi da se vratio u ritam. Šutirao je kada je otvoren, ne volim kada momci oklijevaju, posebno ne igrači kao on koji umiju da poentiraju. Ubaciš ga u startnu postavu da vidiš šta može, dao je 19 poena, 5 skokova, bio je dobar defanzivno takođe, agresivan i ovo je bila jedna dobra njegova partija."

"Edukujte se, Jokić je promijenio košarku"

Poslije priče o samoj utakmici Adelman je posebno pričao o Jokiću i rekordu. Traži od svih da se edukuju i da vide šta je sve Oskar Robertson uradio u istoriji i kako je čovjek koji ima titulu sa Milvokijem i kome su Sakramento i Baksi povukli dres iz upotrebe, sve promijenio.

"Za ljude koji slušaju, želim da im kažem da se edukuju o tome ko je Oskar Robertson i šta je uradio i koliko je promijenio košarku na poziciji beka. Ovde imamo centra koji je oborio rekord, Vestbruk je jedini ispred. Unikatan je u NBA ligi, promenio je šta znači pozicija centra. To je centar bez pozicije i nema poente raspravljati o tome", jasan je bio Adelman.

Poslije kratke pauze objasnio je šta je sve to Nikola uspio da učini u NBA ligi.

"Uživanje je gledati, centar ti je imao 17 asistencija, to se ne dešava u NBA ligi, osim ako nisi Jokić. Ponosan sam što sam ovde da vidim šta je sve uradio u posljednjih 10 godina. Što je uopšte u toj ravni sa Oskarom i što ga je prestigao, to je apsolutno nevjerovatno."

"Jokić i Vučević su među najboljima"

Trebalo je u ovom meču da se vodi velika borba u reketu između dvojice Nikola - Jokića i Vučevića. Međutim, Čikago je trejdovao crnogorskog centra u Boston.

"Trenirao sam Vučevića u Orlandu, on i Jokić su prijatelji i bliski su. Vučević pravi velike probleme, ima sjajne vještine. Njih dvojica su među najboljim centrima u ligi, naš centar je imao ludački dobru karijeru, ali je i Vučević veoma dobar. Srećan sam što je u Bostonu, imaju šansu da naprave nešto veliko. Kada igraju jedan protiv drugog veliki je izazov. Srećan sam što mogu da kažem da sam trenirao obojicu u karijeri."

Na kraju se vratio na Jokića i na njegov povratak poslije pauze i povrede kolena.

"Lijepo je vidjeti ga da igra više nego u posljednjem meču. Pokušavamo da ga vratimo na tu minutažu i da ga postepeno vratimo tamo gdje treba. Imamo dvije utakmice pred Ol-star pauzu. Nadamo se da će posle toga ići u punoj brzini", završio je Adelman.