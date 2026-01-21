Dejvid Adelman otkrio je šta se dešava sa trojicom ključnih igrača Nikolom Jokićem, Jonasom Valančijunasom i Kemom Džonsonom.

Denver Nagetsi zabilježili su novi poraz protiv Los Anđeles Lejkersa, a trener Dejvid Adelman otkrio je trenutnu zdravstvenu situaciju u timu. Ovo je jako težak period za tim iz Kolorada jer ne mogu da računaju na lidera tima Nikolu Jokića, a na prinudnom odsustvu su i Jonas Valančijunas i Kem Džonson.

Adelman nije dao konkretne informacije oko potencijalnog datuma povratka, ali kaže da je Jokićeva i Džonsonova situacija slična. U najboljem stanju je litvanski centar, ali i tu postoji određena bojazan.

"Svi su u sličnom stanju, svi su tu i tamo, ne želim da zvuči kao da krijem nešto, samo vam kažem istinu. Džonson nije igrao pod kontaktom, mada je počeo da trči i to je dobro vidjeti. Jonas dobro izgleda, ali njegova povreda je takva da vrlo lako može da se ponovi", rekao je Adelman i dodao:

"Dobro izgleda, mora da prođe još testova, pa da uđe u ritam timskih treninga, nećemo da rizikujemo. Nikola je sličan kao Kem Džonson, gore dole to ide. Ne mogu da vratim Jonasa i da ga 'zakopam'. Moram da pazim, jer kada se vrati velika je vjerovatnoća da će odmah da bude startni centar. Biću iskren, kao trener vidim te najnovije podatke koje mi daju i samo nastavim dalje. Šta je poenta? Zašto da se nadam i da priželjkujem, kada znam da se neće desiti", jasan je trener Denvera.

Srpski as već neko vrijeme trenira sa ekipom, u Denveru se nadaju da bi mogao da se vrati do kraja januara, ali očigledno je da ne žele previše da rizikuju. Ukoliko Nikola upiše minute do kraja ovog mjeseca, ostaće konkurentan za MVP titulu, gdje ga je trenutno na listi favorita prestigao Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander.