Trener Denvera Dejvid Adelman pričao je o tome šta sve Nikola Jokić radi za Denver van terena što drugi ljudi ne mogu da vide.

Nikola Jokić zbog povrede ne može da pomogne igračima na terenu, ali to radi na neki drugi način. Praktično je postao jedan od trenera ekipe, pa je tako u meču protiv Milvokija u više navrata objašnjavao saigračima šta treba da rade na parketu. Svi su ga slušali, a o tom detalju pričao je i trener Dejvid Adelman posle meča.

"Uvijek donosi takve stvari. Bio je sjajan u plej-ofu prošle godine. Njegova komunikacija je bitna za sve igrače, znam da je pričao sa Holmsom tokom tajm-auta oko načina na koji treba da postavi blok i šta da promijeni. Da sam Dearon, slušao bih kada mi takva osoba nešto priča", objasnio je Adelman.

"His leadership has been immense through the last part of last season."



"Behind closed doors it's always been there. In film sessions, always had a strong opinion about game plans. I think we're just seeing it more in public."



Naglasio je i da su svi u Denveru na to navikli, ali da javnost tek sada vidi takve stvari jer ih Nikola nije radio pred kamerama.

"Njegovo liderstvo je neverovatno, od završnice prošle sezone. Iza zatvorenih vrata je to uvijek postojalo. Tokom gledanja snimaka, uvijek je izražavao svoje mišljenje o planu igre i detaljima. Samo vi to sada više vidite u javnosti, ono što smo mi svi već vidjeli", zaključio je Adelman.

Kad se Jokić vraća na teren?

Od kada je Jokić doživio hiperekstenziju koljena pojavljuju se informacije o njegovom oporavku i povratku na parket. Najnovije vijesti kažu da su male šanse da će se vratiti do kraja januara. Ako to bude slučaj, ostaće bez ikakve šanse da se bori za MVP priznanje.

"Početak februara sve više djeluje kao najraniji realan termin za povratak Jokića i Džonsona u sastav Denvera", napisao je američki novinar Mark Stajn.