Napad na vrh iranskog režima tempiran je prema obavještajnim podacima o sastanku koji je ajatolah Ali Hamnei imao sa najbližim saradnicima.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izrael i SAD su tempirali napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom na vrhu između ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata sa operacijom.Ubistvo čovjeka koji je vladao Iranom skoro 40 godina, izvršen juče, potvrđen je preko noći na državnoj televiziji. To je ogroman trenutak za islamsku naciju.

Izrael je objavio da su pored ajatolaha ubijeni i bivši generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost Ali Šamkani i komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Dva iranska izvora rekla su Rojtersu da je u subotu, neposredno prije početka napada, Hamnei sazvao sastanak na bezbjednoj lokaciji na kojem su bili prisutni Šamkani i sadašnji sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani.

Tramp: Nije mogao ništa protiv naših obavještajnih podataka

Vrhovni vođa Irana ubijen je nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje, napisao je američki predsjednik Donald Tramp na svojoj platformi "Istina".

"Nije mogao ništa da učini protiv naših obaveštajnih službi i visoko sofisticiranih sistema za praćenje. Tijesno smo sarađivali sa Izraelom, ni on ni drugi lideri koji su ubijeni zajedno sa njim nisu mogli ništa da urade", rekao je Tramp.

Iran uzvratio raketama i na arapske zemlje

Američki i izraelski vojni udari na Iran gurnuli su Bliski istok u nove sukobe, budući da je Iran uzvratio raketama ne samo na Izrael, nego i na arapske zemlje Persijskog zaliva. Dva američka izvora i jedan zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekli su da je potvrda sastanka između ajatolaha i njegovih pomoćnika bila signal za početak napada.

Napad je imao za cilj da prvo pogodi Hamneija kako bi se postigao element iznenađenja, dodao je, ali je postojala zabrinutost da bi iranski vrhovni vođa mogao da pobjegne ako mu se pruži prilika.

Odlaganje napada zbog otkrivenog rasporeda

Američki je izvor rekao da se spomenuti sastanak očekivao u subotu uveče u Teheranu, samo da bi izraelska obavještajna služba otkrila da je termin subota ujutru, što je značilo odlaganje početka izraelsko-američkog napada.

Mjesto sastanka nije odmah bilo poznato. Hameneijev kompleks u Teheranu je napadnut već na početku operacije, a satelitski snimci koje je pregledao Rojters potvrdili su da je uništen.

Čak i prije napada, Centralna obavještajna agencija SAD procijenila je da bi u slučaju njegove smrti, ajatolaha mogli zamijeniti tvrdolinijaši iz Korpusa islamske revolucionarne garde.