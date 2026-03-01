"Ne pristajem na ćutanje pred lažima. Istina se brani činjenicama, a ne konstrukcijama i istina je jedini odgovor na klevetu".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević demantovala je navode osuđene bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da je ucijenjena u postupku protiv nje i njene porodice, prenosi RTCG.

Saopštenje Kovačevićeve prenosimo integralno:

"Povodom neistinitih i krajnje zlonamjernih navoda koje je iznijela osuđena Vesna Medenica, osjećam profesionalnu i moralnu obavezu da se obratim javnosti i u potpunosti demantujem izrečene tvrdnje.

Tvrdnje da sam bila „servilna“ u bilo kom postupku, da su na moje odluke uticala treća lica, ili da je moj suprug imao poslovne veze sa porodicom Radulović predstavljaju potpunu neistinu i grubu klevetu. Ni ja ni moj suprug lično ne poznajemo Raduloviće kojima sam sudila, niti smo sa njima ikada imali bilo kakav privatni ili poslovni odnos.

Kao sudija Osnovnog suda u Nikšiću sudila sam u više predmeta protiv članova porodice Radulović i u svakom od tih predmeta izrekla osuđujuće presude sa visokim kaznama zatvora. Te presude su javne i lako provjerljive i same po sebi demantuju svaku tvrdnju o navodnoj pristrasnosti ili bilo kakvoj servilnosti i najbolji su odgovor na besmislene konstrukcije i klevete osuđene Vesne Medenice.

Takođe, odlučno odbacujem navode da je tadašnji Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić raspolagao bilo kakvim „materijalom“ o meni i mom suprugu, kao i tvrdnje da je takav materijal ostao u Specijalnom državnom tužilaštvu i da je korišćen za bilo kakvu ucjenu. Javno pozivam Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da, ukoliko postoji bilo kakav kompromitujući materijal ili dokaz koji se odnosi na mene ili mog supruga, isti bez odlaganja učini dostupnim javnosti. Takav materijal ne postoji, niti je ikada mogao postojati, a to znam jer radim časno, pošteno i niko ne može dokazati suprotno.

Riječ je o pokušaju moje diskreditacije, narušavanja mog profesionalnog autoriteta i integriteta, i to nakon što sam, sudeći isključivo po zakonu i Ustavu Crne Gore, donijela presudu kojom je Vesna Medenica osuđena na kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

Želim jasno da poručim da me neistine, klevete i pokušaji pritisaka ne mogu uplašiti niti pokolebati. Tokom skoro trideset godina rada u pravosuđu a dvadeset kao sudija sudila sam isključivo po zakonu i Ustavu, bez obzira na ime, funkciju ili uticaj bilo kog lica a što govori činjenica da sam i u drugim predmetima organizovanog kriminala u kojima sam postupala – uključujući prvu „Sky“ presudu, oslobađajuću presudu za Krstoviće, predmet ubistva na Veruši, jasno pokazala da sudim isključivo po zakonu, bez straha i bez uticaja bilo koga. Te presude, kao i mnoge druge, najbolji su dokaz da me niko nije mogao niti će moći uplašiti ili pokolebati u vršenju sudijske dužnosti.To je princip od kojeg nikada nisam odstupila niti ću odstupiti.

Znači, ne može me uplašiti ni osuđena Vesna Medenica, niti bilo koje lice iz kriminalnih struktura, niti me bilo ko može ucijeniti, potkupiti ili zastrašiti. Svako dalje iznošenje neistina od bilo koga smatraću svjesnim i namjernim pokušajem narušavanja mog ugleda, za šta postoje i pravni mehanizmi zaštite.

Ne pristajem na ćutanje pred lažima. Istina se brani činjenicama, a ne konstrukcijama i istina je jedini odgovor na klevetu.

Na kraju, želim jasno da poručim da ću svoj posao i dalje nastaviti da obavljam kao i do sada – savjesno, profesionalno, nepristrasno, hrabro i odgovorno, bez obzira na ime, funkciju ili moć bilo kog lica i isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

Povodom prednjeg više se neću oglašavati.

sudija Višeg suda

Vesna Kovačević"