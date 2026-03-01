Srbiju će na Pjesmi Evrovizije ove godine predstavljati niški metal bend Lavina

Izvor: RTS

Nakon burne večeri finale Pesme za Evroviziju, Srbija je dobila predstavnika na Pjesmi Evrovizije, koja će u maju ove godine biti održana u Beču.Iako je tokom takmičenja Zejna važila za favorita, sa numerom "Jugoslavija", pobjedu je odnijela senzacija PZE, niški bend Lavina. Zejna nije krila nezadovoljstvo kada su u prenosu čitani glasovi publike, nakon čega je otkriveno i kako je glasao stručni žiri.Stručni žiri u finalu činili su Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić, Nući i Aleksandra Kovač.

Vidi opis Dala 10.000 eura za nastup, a samo oni dali 12 poena Zejni: Ovako je glasao stručni žiri u finalu Pjesme za Evroviziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS printscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 5 5 / 5

Evo kako su oni glasali:

Zoe Kida: Yanx 8 poena, Zejna 10 poena, Lavina 12 poena,

Alek Aleksov: Zejna 8 poena, Lu-ka 10 poena, Lavina 12 poena

Nina Radojičić: Zejna 8 poena, Yanx 10 poena, Lavina 12 poena

Nući: Brat Pelin 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena

Aleksandra Kovač: Lu-ka 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena

Najveći broj poena od stručnog žirija dobila je grupa Lavina, ukupno 56 poena, a odmah zatim Zejna Murkić, koja je imala 50 poena.

Pogledajte njenu reakciju:

@mondo.zabava "Čudni su mi glasovi, odustajem od takmičenja": Zejna razočarana zbog plasmana, potkačila RTS | Mondo #mondoportal #pze ♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte proglašanje pobjednika - bend Lavina:

Vidi opis Dala 10.000 eura za nastup, a samo oni dali 12 poena Zejni: Ovako je glasao stručni žiri u finalu Pjesme za Evroviziju Lavina Kraj mene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ali i kako su planirali da proslave pobjedu: