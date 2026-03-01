Srbiju će na Pjesmi Evrovizije ove godine predstavljati niški metal bend Lavina
Nakon burne večeri finale Pesme za Evroviziju, Srbija je dobila predstavnika na Pjesmi Evrovizije, koja će u maju ove godine biti održana u Beču.Iako je tokom takmičenja Zejna važila za favorita, sa numerom "Jugoslavija", pobjedu je odnijela senzacija PZE, niški bend Lavina. Zejna nije krila nezadovoljstvo kada su u prenosu čitani glasovi publike, nakon čega je otkriveno i kako je glasao stručni žiri.Stručni žiri u finalu činili su Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić, Nući i Aleksandra Kovač.
Dala 10.000 eura za nastup, a samo oni dali 12 poena Zejni: Ovako je glasao stručni žiri u finalu Pjesme za Evroviziju
Evo kako su oni glasali:
Zoe Kida: Yanx 8 poena, Zejna 10 poena, Lavina 12 poena,
Alek Aleksov: Zejna 8 poena, Lu-ka 10 poena, Lavina 12 poena
Nina Radojičić: Zejna 8 poena, Yanx 10 poena, Lavina 12 poena
Nući: Brat Pelin 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena
Aleksandra Kovač: Lu-ka 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena
Najveći broj poena od stručnog žirija dobila je grupa Lavina, ukupno 56 poena, a odmah zatim Zejna Murkić, koja je imala 50 poena.
Pogledajte njenu reakciju:
"Čudni su mi glasovi, odustajem od takmičenja": Zejna razočarana zbog plasmana, potkačila RTS | Mondo
Pogledajte proglašanje pobjednika - bend Lavina:
Lavina Kraj mene
Ali i kako su planirali da proslave pobjedu:
Prva izjava predstavnika Srbije na Evroviziji: Ne kriju euforiju, evo kako će proslaviti | Mondo