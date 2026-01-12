Dejvid Adelman znao je kada da se skloni i prepusti neke odluke Nikoli Jokiću koji je praktično kao trener vodio meč Denvera protiv Milvokija.
Nikola Jokić propustio je još jednu utakmicu za Denver zbog povrede, ali se "potpuno unio" i praktično kao trener vodio svoju ekipu do pobjede protiv Milvokija (108:104). Kao nikada do sada vidjeli smo Jokića koji skače na svaku loptu, reaguje na bukvalno svaku akciju i savjetuje svoje saigrače šta bi trebalo da rade.
S obzirom na to da su Nagetsi bili bez Jokića, Mareja, Džonsona, Valančijunasa i Brauna, kao i da Gordon još igra sa ograničenim brojem minuta, onda je jasno kakvo su čudo ostali igrači izveli protiv Milvokija.
Coach Jokićpic.twitter.com/Nr5aWMeZV6— Tatiana (@Tatianaclinares)January 12, 2026
Najefikasniji kod Denvera bio je Tim Hardavej Džunior sa 25 poena, potom je Aron Gordon dodao 23 uz šest skokova i četiri asistencije, a Jokićev miljenik - Pejton Votson - imao je 19 poena, osam skokova i šest asistencija. I izuzetno je napredovao u ovom periodu kada su od njega bila veća očekivanja.
Uz to, Zik Nađi je odigrao vjerovatno najbolju utakmicu u karijeri za Denver sa 14 poena, 10 skokova i tri asistencije, dok je dvocifren bio i bek Džejlen Piket sa 13 poena, osam skokova i četiri asistencije. Kod Baksa je praktično igrao samo Adetokunbo i imao je 31 poen, osam skokova i 11 asistencija, što je bilo nedovoljno da se zaustavi tim iz Kolorada koji je ovako došao do skora 26-13.
Jokić immediately telling PWAT what he sees out on the courtpic.twitter.com/7cufcITEg3— Tatiana (@Tatianaclinares)January 12, 2026
Od srpskih igrača prethodne noći gledali smo Nikolu Jovića koji je ubacio 13 poena u porazu Majamija protiv Oklahome (124:112), dok je Tristan Vukčević dobio samo četiri minuta u porazu Vašingtona od Finiksa (112:93) i to mu je bilo dovoljno da postigne četiri poena.