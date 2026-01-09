Dejvid Adelman otkrio je da je koristio neke metode Svetislava Pešića.

Izvor: MN Press

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman osvrnuo se na igranje Nikole Jokića za reprezentaciju Srbije i otkrio kako to utiče na njegovu igru, ali i na cjelokupan tim. On kaže da su uspjeli da povećaju Jokićevu efikasnost upravo pozajmljivanjem taktike od iskusnog Svetislava Pešića.

Pešić je očigledno uspio da inspiriše Adelmana koji je implementirao neka pozicioniranja i kretnje. "Koristili smo stvari koje su oni uradili sa njim, a oni su koristili stvari koje smo mi radili sa njim, što ima mnogo smisla. Mi smo ti koji su najviše uz njega i vidimo šta ne uspijeva, a šta uspijeva", rekao je Adelman i dodao:

"Mislim da postoje neki djelovi međunarodne igre koji su drugačiji, koji se ne prenose na našu igru. Samo su pravila drugačija. Način na koji možete da zonirate. Definitivno postoje stvari koje smo implementirali, način na koji su ga postavili", rekao je Amerikanac.

Adelman je takođe pomenuo taktike koje koristi Svetislav Pešić, bivši selektor Srbije i sadašnji trener Bajern Minhena.

"Veliko poštovanje prema jednom od najboljih svjetskih trenera. Svi uspjesi koje je postigao, a onda naš najbolji igrač koji igra po njegovom programu, šta su tamo uradili, što su bili tako blizu osvajanja zlatne medalje. Imamo veliko poštovanje prema njemu", pohvalio je trener Denvera Pešića.

Srpski as je neko vrijeme van terena zbog povrede lijevog koljena. To trenutka povrede prosječno je bilježio 29,6 poena, 12,2 skoka, 11,0 asistencija, 1,4 ukradene lopte i 0,8 blokada po utakmici, što mu je donijelo mjesto prvog favorita u MVP trci.