Nikola Jokić neće biti MVP ove sezone zbog toga što se neće ni kvalifikovati za NBA nagrade, a to pravilo žestoko je zasmetalo treneru Dejvidu Adelmanu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets/DNVR Sports

Nikola Jokić je trenutno povrijeđen, a Denver se muči bez njega, pošto je doživio četvrti poraz u sedam utakmica. Da stvar bude gora, moraće još dugo da odsustvuje, a povratak na teren mu se predviđa tek krajem januara, kada će vjerovatno i zvanično ostati bez MVP nagrade.

Zbog pravila koje kaže da košarkaš mora da odigra najmanje 65 utakmica u regularnom dijelu sezone da bi se kvalifikovao za nagradu, Jokićeve brojke najvjerovatnije neće biti ni razmatrane, iako igra možda i najbolju sezonu u karijeri. To mu neće mnogo pomoći, pošto je na putu da propusti 18 utakmica ove sezone, a njegov trener Dejvid Adelman želio je da ukaže koliko je to pravilo besmisleno.

“I understand the 65 game rule, but a guy who NEVER misses games for a decade, it bothers me a little bit.”



“This is not somebody who sits out. He NEVER sits out.”



David Adelman on Nikola Jokic ️pic.twitter.com/wRKzjFO2Jq — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)January 10, 2026

"Imao sam razgovor o tome sa svojim stručnim štabom. Razumijem ja to pravilo o 65 utakmica, ali igrač koji već čitavu deceniju praktično nikada ne propušta mečeve, to mi malo smeta. Ovo nije neko ko sjedi sa strane. On nikada ne sjedi sa strane", rekao je Adelman pred čitavom Amerikom, zahtijevajući tako promjenu pravila.

Što se tiče Jokićevog povratka na teren, i dalje je sve u magli. Deluje da nesmetano šeta, da to nije toliko problematično kako se u prvi mah učinilo, ali doktori se savjetuju da to ne bi ostavilo posljedice za dalje.

"Znam da je željan povratka. I to je proces i za njega... Nije mi rekao mnogo o tome. On trenira da svakog dana vidi gdje je sada. Mislim da je važnije kako se osjeća poslije treninga, nego kako se osjeća dok nešto radi, jer je to pravi pokazatelj. Dakle, tek poslije uloženog napora, kada malo 'gurne' svoje tijelo preko limita", rekao je Adelman i podsjetio da Jokić praktično nikada nije povrijeđen i da ga frustrira "sjedenje i čekanje".

Kako je Jokić igrao ove sezone?

Prema kladionicama, Jokić je i dalje prvi favorit za MVP nagradu, valjda iz razloga što svi očekuju da se vrati ranije i da nastavi tamo gdje je stao prije povrede.

Trenutno je na prosjeku od 29,6 poena, 12,2 skokova i 11 asistencija po meču.

NBA rezultati 10. januar: