Prvi intervju benda "Lavina" nakon PZE: Otkrili da li Srbija ima šanse za pobjedu na Evroviziji, ovo su svi čekali!

Niški progresiv bend Lavina predstavljaće Srbiju na predstojećoj Pesmi Evrovizije koja se održava u Beču, 12, 14. i 16. maja

"Lavina", šestočlani modern/progressive metal bend iz Niša, odneli su pobjedu na ovogodišnjoj PZE, a sada su prvi put stali pred okupljene novinare i otkrili utiske, ali i planove za predstojeću Evroviziju."Jako je emotivno, cio ovaj festival nam je jedno emotivno iskustvo, i jednostavno mi je nerealno. Mislim da nismo još svjesni šta se dešava, mnogo smo zahvalni svima, i stvarno nam je drago", rekao je Luka Aranđelović, inače frontmen "Lavine".

Inače, na pitanje šta će prvo uraditi nakon pobjede, momci iz benda su nasmejali sve:

"Pijemo vodu, a onda ćemo da spavamo", rekli su uz smijeh i dodali: "Hoće neko da nas vodi na neki after, ništa ne znamo, nismo spremni".

"Nismo planirali ovo, biće neke proslave, ali definitivno nam treba sna".

"Mi smo šest momaka koji mnogo vole muziku i muzičare, i to želimo da prenesmo svima, jer nama je muzika na prvom mjestu",

"Dali smo sve od sebe, ne samo danas, nego oduvjek. I kad je bilo prazno, kad nije bilo odziva, mi smo gurali naprijed, uvijek i to se isplatilo", istakli su talentovani muzičari.

Momci iz "Lavine" su prokomentarisali i da li Srbija ove godine ima šansu za bolji plasman.

"Ne želimo da budemo prepotentni, mi idemo tamo da damo sve od sebe, da donesemo Evroviziji jedan divan metal spektakl i šou, i nadamo se najboljem. Očekujemo sve, ne nadamo se ništa, to je naš motiv", odogovorili su kao iz topa muzičari.

Na poređenja sa Maneskinom rekli su da im to ne smeta.

"Jako lijep kompliment, ali mislim da nema neke sličnosti, drugačiji smo žanr, jedino što ja zalizujem kosu pa možda ljudima izgledam kao Damiano", zaključio je Luka na kraju.