Novi talas napada potresao je zemlje Persijskog zaliva nakon što je u američko-izraelskim udarima ubijen vrhovni vođa Iran. Eksplozije su odjeknule u Doha i Manama, dok su u Dubai zabilježeni novi napadi i požari na luksuznim hotelima.

Izvor: x/printscreen

Eksplozije su se jutros ponovo čule u zemljama Persijskog zaliva nakon što je prethodnog dana u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u nedelju da je izveo desetine napada usmjerenih na američke i izraelske položaje kao odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog vođe.

Eksplozije u Dohi i Manami

Očevici u katarskom glavnom gradu Dohi prijavili su da su u nedelju ujutru čuli nekoliko glasnih eksplozija. Katarski novinski kanal Al-Džazira izvestio je o najmanje 11 eksplozija u Dohi.

Eksplozije su prijavljene i u Manami, glavnom gradu Bahreina. Svedoci su izjavili da su čuli najmanje četiri glasna praska. Slike oštećenog i pogođenog hotela u Manami počele su da kruže društvenim mrežama.

Dubai je jutros dva puta bio na udaru novih eksplozija. Dopisnici AFP-a iz Dubaija, glavnog grada Ujedinjenih Arapskih Emirata, čuli su novu seriju eksplozija prije kratkog vremena.

Zapaljen poznati hotel u Dubaiju

Podsetimo, sinoć je u Dubaiju izbio požar u Burdž el Arabu, poznatom luksuznom hotelu, nakon napada drona za koji se sumnja da je došao iz Irana, saopštile su vlasti.

#BREAKING: The world's iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property.pic.twitter.com/jhbXS2cgbB — R A W S A L E R T S (@rawsalerts)February 28, 2026

"Vlasti potvrđuju da je (vojska) presrela dron i da su ostaci izazvali mali požar na fasadi Burdž el-Araba", saopštila je vladina kancelarija za medije.

Timovi civilne zaštite su odmah odgovorili i stavili požar pod kontrolu, a niko nije povrijeđen, dodaje se u kancelariji. Manji požar je zahvatio i luksuzni hotel Fermont u Dubaiju nakon iranskog napada.

Mete: 27 američkih baza i izraelskih kompleksa

U zemljama Persijskog zaliva postoje američke vojne baze gdje se nalaze hiljade američkih vojnika. U subotu su bili izloženi snažnim napadima Irana.

Novinska agencija Tasnim, poluzvanični medij povezan sa IRGC-om, izvijestila je da je su mete napada 27 američkih baza u regionu, kao i sjedište izraelske vojske i kompleks oružja u Tel Avivu.