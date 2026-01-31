Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije nove pobjede crno-bijelih u regionalnom takmičenju.

Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je pobijedio Kluž u 17. kolu ABA lige. Trener Đoan Penjaroja nije bio zadovoljan odigranom utakmicom, a ekipa iz Rumunije pošteno je namučila crno-bijele. Španski strateg je prokomentarisao i novo pojačanje Valjka - Aleksu Radanova za kojeg vjeruje da će tek biti od koristi klubu iz Humske.

"Srećni smo što smo pobijedili utakmicu. Nije bio lak meč protiv Kluža, Kluž je veliki tim. Mi smo prije samo 44 sata odigrali težak meč u Milanu. Mislim da smo odigrali dobar meč", započeo je Penjaroja na konferenciji za medije.

Vidi opis Đoan Penjaroja o debiju Alekse Radanova: "Nije trenirao sa nama, a odigrao je odlično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

"Kontrolisali smo veći dio vremena ovog meča, možda posljednjih pet minuta prve četvrtine nisu išli baš po planu. Imamo tu kontrolu u našoj igri, ali su oni u tom periodu postigli 19 poena. Ipak, na kraju mislim da smo odigrali dosljedno i čvrsto i srećni smo zbog toga", rekao je trener Partizana.

U tim Partizana pomalo neočekivano, ali kao slamka spasa, stigao je Aleksa Radanov. "Ovo mu je prva utakmica i nije imao treninge sa timom. Mislim da je iskusni igrač i da je u ovom meču pokazao da nam može pomoći u narednoj nedjelji kao važan igrač. Može da igra na jednoj, dvije ili tri pozicije i odigrao je dobar meč, posebno imajući u vidu da do sada nije trenirao sa nama", rekao je Penjaroja o novajliji u timu.

Na pitanje šta može reći o igračima u ekipi koji su povrijeđeni, španski strateg nije imao precizan odgovor, pa je samo kratko uzvratio da ne zna.