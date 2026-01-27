Na samo osamdesetak kilometara od granice sa Srbijom desila se saobraćajna nesreća u kojoj je preminulo sedam navijača PAOK-a. Sada se Partizan oglasio i izrazio saučešće.

Izvor: MN Press

Nakon tragedije u kojoj su preminula sedmorica navijača PAOK-a u Rumuniji nakon teške saobraćajne nesreće oglasio se i Partizan. Košarkaški klub izjavio je saučešće porodicama preminulih i istakao da je uz cijelu crno-bijelu grčku porodicu.

"KK Partizan duboko žali zbog tragedije u kojoj su navijači PAOK-a izgubili živote. Naše misli i srca su uz porodice žrtava, kao i uz cijelu grčku crno-bijelu porodicu", navodi se u saopštenju KK Partizan.

KK Partizan deeply mourns the tragedy in which PAOK supporters lost their lives. Our thoughts and hearts are with the families of the victims, as well as with the entire Greek black and white family.#KKPartizanpic.twitter.com/KKcpGp4Nac — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)January 27, 2026

Šta se desilo?

Navijači PAOK-a krenuli su na utakmicu svog kluba kombijen i u blizini Temišvara doživjeli su saobraćajnu nesrećnu. Putovali su u Francusku na meč osmog kola Lige Evrope sa Olimpikom iz Liona.

Meč je zakazan za četvrtak, a nesreća se desila kada su probali da preteknu vozilo ispred njih. Prešlo je vozilo sa grčkim navijačima u suprotnu traku i udarilo u avion koji je nailazio. Ovo je snimak nesreće. Upozovaramo da je uznemirujući.

Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!



Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



Timiş Polis…pic.twitter.com/6LZK7A3Ala — Romanya Haber (@romanya_haber)January 27, 2026

(MONDO, N.L.)