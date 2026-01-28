Isplivala su imena dvojice najvećih favorita da preuzmu funkciju direktora Evrolige posle smjene Paulijusa Motiejunasa, odlazećeg litvanskog čelnika.

Evroliga će definitivno dobiti novog izvršnog direktora tokom 2026. godine, potvrdio je specijalizovani portal „Basketnjuz“. Mandat aktuelnog, odlazećeg direktora Paulijusa Motiejunasa mogao bi i formalno biti okončan ovog petka, a kao najveći favoriti za njegovo mjesto pominju se Španac Ćus Bueno (56) i Nijemac Mihael Ilgner (54).

Tokom velike 2026. godine za ovo takmičenje, u okviru koje traje projekat licenciranja za narednih deset godina, Motiejunas će definitivno otići nakon tri godine, tokom kojih je Evroliga proširena na 20 timova, sa Dubaijem kao debitantom i Abu Dabijem kao domaćinom Fajnal-fora.

Upoznajte se sa kandidatima za mjesto na kojem je 22 godine bio Đordi Bertomeu. Nakon njega je jednu sezonu direktor bio Maršal Glikman, a sada se bliži kraj Motiejunasovog mandata i pitanje je dana kada će to biti ozvaničeno.

Bueno je bivši košarkaš Barselone

Ćus Bueno je bivši košarkaš i operativac sa gotovo 30 godina iskustva, prvenstveno u „košarkaškim operacijama“. Rođen je u Barseloni, gdje je učio košarku i postao seniorski igrač u istoimenom velikanu, od sezone 1988/89. Osam godina je bio profesionalni košarkaš, a čitavu karijeru proveo je u Španiji.

Već tokom igračkih dana obavljao je funkcije u košarkaškim organizacijama, između ostalog kao generalni sekretar tamošnjeg udruženja košarkaša. Od 2006. godine bio je izvršni direktor Košarkaškog saveza Španije i učestvovao u organizaciji Eurobasketa 2007, kao i u osiguravanju domaćinstva Mundobasketa 2014.

Najznačajniju ulogu nakon toga obavljao je u NBA ligi, kao potpredsjednik „košarkaških poslovnih operacija“ za Evropu, Srednji Istok i Afriku. Buenova osnovna funkcija u NBA bila je proširenje lige i saradnja sa Evroligom.

Od 2022. godine radio je u globalnoj kompaniji, a 2025. postao je direktor britanske striming kompanije „DAZN“.

Ilgner bivši vaterpolista Nemačke

Njemački operativac Mihael Ilgner bivši je reprezentativac u vaterpolu i učesnik Olimpijskih igara u Atlanti. Godinu prije toga, sa svojim nacionalnim timom postao je bronzani na Evropskom prvenstvu.

Poslije karijere, ušao je u poslovni svijet i diplomirao teoriju mikroekonomije na univerzitetu u Karlsrueu, poslije čega je počeo da se bavi strateškim konsaltingom. Od 1999. radio je u američkoj kompaniji Booz Allen Hamilton, specijalizovanoj za „digitalne transformacije“, a sada i za veštačku inteligenciju. Poslije toga, bio je izvršni direktor njemačke fondacije za pomoć sportistima „Stiftung Deutsche Sporthilfe“ i kao prvi čovjek firme proveo je u njoj skoro čitavu deceniju, od 2010. do 2019.

Početkom ove decenije, Ilgner je radio u Dojče banci kao globalni čelnik odseka za ljudske resurse. Trenutno vodi kompaniju za konsalting i investicije koju je sam osnovao.

Zašto je njihov izbor bitan Zvezdi i Partizanu?

Neko od njih dvojice dobiće podršku i mandat za vođenje lige u kojoj su Crvena zvezda i Partizan trenutno pod trogodišnjim licencama, koje će važiti za ovu i za naredne dvije sezone. S tim vezi, imenovanje novog čelnika biće jako bitno za "vječite", dok ulažu napor da se dugoročno vežu za najjače takmičenje, kao i vlasnici dugogodišnji licenci, koji su i vlasnici lige.