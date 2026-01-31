Partizan je pobijedio Kluž u 17. kolu ABA lige.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Kluž u 17. kolu ABA lige 90:79. Čitav meč bio je pun uspona i padova obje ekipe, crno-bijeli su uspjevali da naprave razliku, ali bi je rival lako smanjivao - i tako 40 minuta. Za domaći tim je u ovom susretu debitovao Aleksa Radanov i čini se da se povremeni reprezentativac Srbije dobro snašao u novoj ulozi.

Crno-bijeli su nevjerovatno otvorili meč, na startu su ubacili četiri trojke - dvije je postigao Sterling Braun, potom Kameron Pejn i na kraju i Dilan Osetkovski (16:4). Činilo se da je Partizan pronašao dobar ritam i da će ovo bili tek jači trening za crno-bijele, ali gosti su brzo razuverili domaćina. Kluž je lako izjednačio serijom 13:3 za posjed zaostatka (19:17).

Tako se igralo i u nastavku. Partizan je pravio serije i dolazio do dvocifrene prednosti, a onda bi Kluž uspio da smanji zaostatak, vrlo često bio je i manji od dvocifrenog. Ipak, bilo je jasno da je ovo susret koji je Đoanu Penjaroji poslužio kako zagrijavanje za Makabi i Panatinaikos sa kojima se sastaje u duplom kolu Evrolige. Tako je Aleksa Radanov dobio nešto veću minutažu odmah u debitantskom meču, a bilo je lijepo vidjeti i da je Uroš Mijailović imao važne minute na terenu.

Ono što definitivno brine to je što Sterling Braun i u ovom susretu nije uspio da pronađe ritam, ponovo nije bio precizan izvan linije 6,75, što je u nekim momentima koštalo crno-bijele veće prednosti. Ujedno, usponi i padovi u igri Partizana i dalje ostaju problem za Partizan - razlike koje je Kluž olako topio zabrinule su navijače, a Partizan je ponovo upadao u "crne rupe" iz kojih nije mogao da izađe po nekoliko minuta i postigne poene.

I ne samo to, Partizan je imao i veliki problem sa faulovima u napadu - čak šest ih je napravio tokom ovog susreta. Zahvaljujući njima Kluž je smanjivao zaostatak, pa se može reći da je ekipa iz Rumunije ozbiljno namučila Partizan pred duplo kolo Evrolige.

Partizan: Osetkovski 20, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 5, Braun 15, Radanov 4, Pejn 10, Bonga 10, Lakić 2, Džekiri 12, Fernando 6, Kalates 6.

Kluž: Guzman 3, Džouns 9, Sizr 7, Miron, Kulvietis 3, Altit 2, Miletić 8, Rasel 19, Vudbraj 13, Ričard 2, Tejlor 3, Krik 10.