Iz auto-škola poručuju da su razlog modernizacija sistema, stroži zakonski uslovi i usklađivanje sa evropskim direktivama

Cijena polaganja vozačkog ispita u Crnoj Gori posljednjih godina značajno je porasla, a očekuje se da bi mogla dodatno rasti i u narednom periodu, uz promjene u načinu obuke budućih vozača, prenosi RTV Podgorica.

Iz auto-škola navode da interesovanje za polaganje i pored visokih cijena ne opada, pa se mnogi kandidati raspituju i prije punoljetstva kako bi počeli sa obukom prije mogućeg novog poskupljenja.

Instruktor vožnje Predrag Obradović kaže da roditelji često zovu kako bi na vrijeme prijavili djecu.

„Ima dosta toga da ljudi zovu – dijete ima 17 godina, da li može da polaže i da počnemo sa plaćanjem vozačkog. Obično zovu jer misle da će vozački dodatno poskupjeti“, rekao je Obradović.

Prema njegovim riječima, u posljednje tri godine cijena polaganja vozačkog ispita porasla je čak tri puta.

„Sa 200 i 240 eura porasla je na 450, zatim na 640, da bi sada iznosila između 840 i 900 eura, u zavisnosti od auto-škole“, objasnio je Obradović.

Razlog za rast cijena je i modernizacija auto-škola, kao i novi zakonski uslovi.

„Zakon nas obavezuje da imamo moderna vozila, predavače – inženjere saobraćaja, kao i doktore na predavanjima. Sve to iziskuje veće troškove“, kazao je on.

Najavljene su i promjene u obuci, pa će kandidati morati da pohađaju najmanje 40 časova teorijske i 35 časova praktične nastave prije izlaska na ispit.

Iz auto-škola ističu da je cilj ovih promjena kvalitetnija obuka i sigurniji vozači na crnogorskim putevima, kao i usklađivanje sistema obuke sa direktivama Evropske unije.