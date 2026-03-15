Podgoričanke nakon velikog preokreta savladale Herceg Novi 3:2 i stigle do prvog trofeja u klupskoj istoriji

Odbojkašice Budućnosti osvojile su Kup Crne Gore prvi put u istoriji, nakon spektakularnog finala u dvorani „Verde“ u kojem su savladale Herceg Novi sa 3:2, iako su gubile 2:0 u setovima.

U meču koji je trajao više od dva i po sata, Podgoričanke su napravile veliki preokret i slavile po setovima 22:25, 16:25, 25:21, 25:18 i 17:15. U odlučujućem, petom setu uspjele su čak da spasu i meč loptu protivnika prije nego što su stigle do pobjede.

Ekipa trenera Luke Bogojevića pokazala je veliku borbenost, a posebnu vrijednost ovom uspjehu daje činjenica da su važnu ulogu u timu imale i mlade igračice koje su prošlog ljeta nastupale za kadetsku reprezentaciju Crne Gore na Evropskom prvenstvu.

Najefikasnija u redovima Budućnosti bila je Dijana Crnojački sa 23 poena, dok su je pratile Dušanka Petrović sa 15 i Elena Jovanović sa 12 poena. Na drugoj strani, kod Herceg Novog, najviše poena osvojile su Tatjana Bokan (19), Bruk Dekster (18) i Gordana Madžgalj (17).

Ovim trofejom Budućnost je postala peta ekipa koja je osvojila Kup Crne Gore u samostalnoj državi, uz Luku Bar, Galeb, Herceg Novi i Rudar. Podgoričanke su ujedno spriječile Herceg Novi da dođe do četvrtog uzastopnog trofeja u ovom takmičenju.

Pehar kapitenu Budućnosti Milevi Magdelinić uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić.