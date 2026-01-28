Aleksa Radanov je ponikao u Crvenoj zvezdi, osvajao je titule sa njom, a malo je falilo da u biografiji ima svetsko srebro sa Srbijom.

Izvor: MN Press

Partizan je krajem januara rešio da se pojača i doveo je Aleksu Radanova. Nekada trofejni junior Crvene zvezde koji je sa vječitim rivalom crno-belih osvajao trofeje i u seniorskoj konkurenciji staviće se uskoro na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.Radanov ima 27 godina, visok je 201 centimetar i igra na pozicij krila. Ima iskustvo igranja u Evroligi kako u Crvenoj zvezdi tako i u Bajernu gdje je ove sezone nastupio na nekoliko mečeva. Na Božić je napustio ekipu koju sada vodi Svetislav Pešić, a sada se vratio u redove evroligaša, samo u Beogradu.

Sa Zvezdom uzimao titule, ali se nije nametnuo

Nakon što je sa juniorskim timom Crvene zvezde izgubio finale juniorske Evrolige 2015. i 2016. godine, proslijeđen je u FMP i tu se razvijao. U aprilu 2018. godine zaigrao je za seniorski tim Crvene zvezde, a iako je 2020. potpisao novi ugovor, već 2021. napustio je klub.

Sa crveno-bijelima je osvojio tri ABA lige, Superkup ABA lige, tri titule u domaćem prvenstvu i jedan Kup Radivoja Koraća, ali se nikada nije nametnuo. Prešao je u Igokeu, zatim je igrao kod Vasilisa Spanulisa u Peristeriju, pa u ruskoj ligi za Runu.

Vratio se 2024. u Srbiju i igrao za Megu, a dobre igre u Legiji iz Varšave obezbijedile su mu angažman u Bajernu. Ipak, nije se nametnuo i nakon što je prije dvadesetak dana ostao bez posla, sada je potpisao ugovor sa Partizanom.

Poslednji otpao i ostao bez medalje iz Manile

Na Svetskom prvenstvu u Manili 2023. godine košarkaška reprezentacija Srbije završila je kao srebrna, a sve to je gledao Aleksa Radanov. Dok je 11 igrača bilo sigurno na spisku selektora Svetislava Pešića i ostalo je da se odluči ko je 12. putnik. Birao je Svetislav Pešić između Boriše Simanića i njega i na kraju je izabrao krilnog centra. Znamo svi šta se desilo u Manili sa Simanićem, a iako Radanov nema tu medalju ima - prsten. On se naime usred tih priprema oženio.