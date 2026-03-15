Glavni pregovarač očekuje zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026, članstvo Crne Gore moguće 2028. godine

Izvor: Profimedia

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović očekuje da Nacrt Ugovora o pristupanju bude finalizovan do kraja godine, kada bi država trebalo da zatvori sva pregovaračka poglavlja, prenosi TV Vijesti.

Zenović je kazao da je izrada tog dokumenta dugotrajan proces koji obično traje između devet i 12 mjeseci, ali da je cilj da dinamika prati završetak pregovora.

„Naš cilj i ambicija je da dokument bude izrađen što prije kako bi plan da Crna Gora postane članica Evropske unije 2028. godine bio ostvariv“, rekao je Zenović.

Prema njegovim riječima, očekuje se da Ugovor bude potpisan početkom naredne godine, nakon čega slijedi ratifikacija u parlamentima država članica EU, proces koji obično traje između 18 mjeseci i dvije godine.

Na evropskom putu Crnu Goru već naredne sedmice očekuje zatvaranje pregovaračkog poglavlja 21 – Transevropske mreže, dok je država u završnoj fazi i kada su u pitanju poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlje.

Zenović je naveo i da bi Crna Gora mogla ispuniti preostale obaveze iz poglavlja 23 i 24 već do ljeta, kako bi Evropska komisija potom dala završnu procjenu i omogućila njihovo zatvaranje do kraja godine.

Komentarišući odluku opozicionih poslanika da napuste čelne pozicije u skupštinskim odborima, Zenović je kazao da takvi potezi mogu usložiti proces, ali da vjeruje da će vlast i opozicija pronaći način da očuvaju dijalog i konsenzus o evropskim integracijama.