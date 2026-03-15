Kir Starmer i Donald Tramp razgovarali o načinima otvaranja za Ormuski moreuz.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer razgovarao je večeras sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o Ormuskom moreuzu i cjelokupnoj situaciji zbog rata na Bliskom istoku, javlja "Skaj Njuz". Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske nafte, zatvoren je za izraelske i američke brodove, a lideri Velike Britanije i Sjedinjenih Država razgovarali su o načinima za njegovo potpuno otvaranje za sve zemlje svijeta.

"Dogovorili su se da nastave komunikaciju o ovome", izjavila je portparolka britanske vlade i dodala da je Starmer na početku telefonskog razgovora izjavio saučešće Trampu za sve stradale američke vojnike.

Zašto je važan Ormuski moreuz?

Otprilike 20 odsto nafte na svjetskom nivou prolazi kroz ovaj moreuz. Evropske države uvoze naftu iz Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a nafta iz ovih zemalja prolazi upravo kroz ovaj moreuz.

Pored transporta nafte, kroz ovaj moreuz prolaze mnogi brodovi koji prenose brojne proizvode za Evropu. Riječ je o sirovim materijalima, električnim uređajima... Iran je zaprijetio da će zapaliti svaki brod koji pokuša da prođe kroz ovaj moreuz, pa je u međuvremenu saopštio da je moreuz otvoren za sve, osim za Izrael i Sjedinjene Države.