Crvena zvezda čeka Dubai u Beogradskoj areni i želi da produži evroligaški niz.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u 25. kolu Evrolige, a trener crveno-bijelih Saša Obradović izneo je očekivanja pred meč sa rivalom protiv koga nisu uspjeli nijednom da slave. Naravno, on je faktor domaćg terena je istakao u prvi plan i otkrio sjajne vijesti koje se tiču zdravstvenoig biltena. Dotakao se i statusa Devontea Grejema koji je već viđen na izlaznim vratima Malog Kalemegdana.

Dubai se prošle sezone priključio ABA ligi, od ove je u Evroligi i dobio je sva tri međusobna duela sa crveno-bijelima.

"Može prvo ono teže pitanje, nego lakše. Onaj put kada se vraćaš, što je mnogo važno za svaku evroligašku ekipu, to je neviđena prednost kada spavaš u svom krevetu, velika je stvar. Arena, sa opet euforičnom atmosferom u odnosu na posljednji period i pobjede na lijep način, može da bude prednost, ali i opterećenje. Ako se gleda istorija i Dubai, Zvezda nije pobijedila, ako je to tačno. Čak i ta utakmica tamo je malo bila atipična skorz, bez glavnih igrača smo igrali i njima je falilo, bez Nvore, Čime, drugačija atmosfera je bila. Mislim da to ne treba da bude izgovor, nije ni lak put da se nađe tamo. Sada nema izgovora, svi očekuju velike stvari", rekao je Obradović.

Upitan je o najavljenom odlasku Devontea Grejema koji nije bio na treningu sa ekipom.

"I dalje je status otvoren i ja čekam da vidim kakva je stvar konačno. Sada nije tu, nije bio sa ekipom".

Izvor: MN Press

Šta će biti najvažnije protiv Dubaija? "Da uđemo dobro u utakmicu, mislim na bekovsku liniju koja igra stvarno dobru sezonu, Bejkona i Petruševa koji prave razliku. Zajedno sa Mekinli Rajtom, Avramovićem i Musom, oni su faktori. Biće zbog njega bolji. Više treba da vodimo stvari o sebi. Kada smo bili baš dobri da ne sagorimo u atmosferi".

Otkrio je zdravstveni bilten. Čeka se još povratak Rivera, Kartera i pomalo zaboravljenog Kenana. "Svi su spremni i svi naravno žele da igraju, vidjećemo rotaciju. U Beogradu je, počeo je da trenira, Rivero je u drugoj fazi treninga, ne znam kada da ga očekujemo, to je prvo doktorski stav. Ostali su zdravi i spremni za igru."

Saša Obradović proslavlja 57. rođendan, pa bi trijumf protiv Dubaija bio najbolji mogući poklon. "Vremenom naučiš i da se manje raduješ rođendanima (kroz smijeh je rekao Obradović), očekivali su da pravim neku večeru, čak i to neću. Želim da imam dobar fokus i energiju za utakmicu", rekao je trener Zvezde.