Američka skijašica Lindzi Von ljutito odgovarala na društvenoj mreži "Iks" o svojoj budućnosti, planovima, o tome da li je nekome zauzela mjesto na Zimskim olimpijskim igrama...

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) poručila je da će sama odlučiti da li će nastaviti karijeru, nakon što je na društvenim mrežama dobila brojne negativne komentare poslije teške povrede.

Vonn se povrijedila tokom 2026 Winter Olympics, gdje je doživjela težak pad poslije samo 13 sekundi nastupa, uprkos tome što je već imala pokidane ligamente koljena. Poslije nesreće zadobila je više preloma i podvrgnuta je operacijama u Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

„Ne treba mi ničija dozvola da radim ono što me čini srećnom. Možda ću se ponovo trkati, možda neću – vrijeme će pokazati“, poručila je slavna skijašica.

Dodala je i da joj smetaju komentari koji je pozivaju na penziju, naglasivši da je sama izborila mjesto u olimpijskom timu i da će sama donijeti odluku o nastavku karijere.