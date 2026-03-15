Uvedeno novo pravilo na dodjeli Oskara

Nova pravila za dodjelu Oskara 2026. godine obavezuju članove Akademije da odgledaju sve nominovane filmove prije glasanja uz stroge protokole ponašanja.

Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka uvela je novo pravilo za dodjelu Oskara 2026. godine – članovi koji žele da glasaju moraće prethodno da pogledaju sve nominovane filmove u kategoriji za koju glasaju. Njihovi glasački listići biće otključani tek nakon potvrde da su pogledali sve kandidate.

Filmovi se uglavnom gledaju preko digitalne platforme Akademije, ali članovi mogu potvrditi i da su ih gledali na festivalima, premijerama ili u bioskopu. Ipak, pojedini članovi su priznali da su ranije označavali da su filmove gledali i kada to nije bio slučaj.

Akademija je ranije saopštila i da korišćenje generativne vještačke inteligencije u filmovima neće uticati na šanse za nominaciju, ali da će se uvijek ocjenjivati koliko je ljudska kreativnost bila ključna u stvaranju djela.

Stroga pravila važe i za samu ceremoniju. Dobitnici ne smiju da prodaju Oskara, osim ako ga prvo ne ponude Akademiji za simboličan jedan dolar. Govori bi trebalo da traju najviše 45 sekundi, iako se to pravilo često krši.

Tokom ceremonije gosti mogu da ulaze u salu samo tokom reklamnih pauza, dok Akademija od zvijezda sve više traži i održiv pristup modi, pa se podstiče nošenje vintidž ili pozajmljene garderobe.