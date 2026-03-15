Prikazan snimak eksplozije kasetne bombe u centralnom Izraelu.

Izvor: X/manniefabian/printscreen

Snimak sa sigurnosne kamere iz jednog grada u centralnom Izraelu prikazuje eksploziju kasetne bombe koja je pala nasred ulice iz iranske balističke rakete, prenosi portal Times of Israel.

Video je objavila izraelska policija, a na njemu se vidi snažna eksplozija na ulici. U blizini mjesta udara nalazio se i jedan muškarac, čije stanje nakon eksplozije za sada nije poznato.

Prema navodima izraelskih medija, zabilježeno je više mjesta udara u centralnom dijelu zemlje, a u napadima je povrijeđeno više osoba.

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel.pic.twitter.com/qvnWIXlr4v — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)March 15, 2026

Šta je kasetna municija?

Kasetna municija raspršuje veliki broj manjih bombi iz rakete. Tokom te manje eksplozije i raspršivanja, zahvata se šire područje napada i time se povećava opasnost po objekat ili metu napada.