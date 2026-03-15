Predsjednik Ukrajine tvrdi da Rusija mjesečno gubi do 35.000 vojnika zahvaljujući FPV bespilotnim letjelicama

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinski FPV-dronovi značajno ojačali odbranu zemlje i postali jedan od ključnih faktora u velikim gubicima ruske vojske na frontu.

Prema njegovim riječima, Rusija je planirala veliku ofanzivu krajem prošle godine i tokom proljeća, ali su ukrajinske snage uspjele da je spriječe kontradejstvima.

Zelenski je naveo da Rusija na frontu mjesečno gubi između 30.000 i 35.000 vojnika, ističući da su bespilotne letjelice imale presudnu ulogu u zaustavljanju ruskih planova.

„Sve je u velikoj mjeri postalo moguće zahvaljujući našim tehnologijama dronova – FPV i drugih tipova bespilotnih letjelica“, rekao je Zelenski.

On je dodao da se uspjeh ukrajinskih operacija ne mjeri samo teritorijalnim dobicima, već i spašenim životima ukrajinskih vojnika.