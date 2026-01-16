Komentatoru Evrolige nije se dopala situacija u kojoj je Marko Gudurić iznudio faul Nikole Kalinića na meču Armanija i Crvene zvezde i to je javno iskazao.

Izvor: Printscreen/X/Eurohoopos

KK Crvena zvezda je uspela da napravi veliki preokret i da pobijedi Armani u Milanu (104:96). Svašta se dešavalo na tom meču, a jedan detalj posebno je privukao pažnju. I to najviše zahvaljujući komentatoru koji je radio prenos na televiziji Evrolige i kome se nije dopala reakcija Marka Gudurića u duelu sa Nikolom Kalinićem.

Situacija se dogodila na početku posljednjeg kvartala kada se Gudurić postavio i izvukao faul u napadu Kalinića. U tom momentu je domaći tim imao 10 poena prednosti (82:72). Komentator je smatrao da je srpski reprezentativac "flopovao" odnosno "odglumio" faul.

EuroLeague TV commentator goes BRUTAL on Marko Guduric winning the foul by Nikola Kalinic



"It is award season in Hollywood. You had the Golden Globes last week. The Oscars are coming up soon"



pic.twitter.com/0bHuySsaER — Eurohoops (@Eurohoopsnet)January 15, 2026

"Okej. Gudurić pada. U toku je dodjela nagrada u Holivudu. Propustio si 'Zlatni globus' prošle nedjelje. Uskoro će 'Oskar'", rekao je komentator.

Izazvao je potez komentatora i buru na društvenim mrežama i svađu među navijačima. Većina se slaže da je Gudurić možda bespotrebno odreagovao tako, ali da je postojao faul pošto je postojao kontakt i udarac rukom u predjelu glave.