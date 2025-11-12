Vanredna situacija u Milanu, a pobjeda je imperativ.
Košarkaši Olimpije iz Milana igraju meč 10. kola protiv ekipe Asvela, a u timu nema srpskog reprezentativca Marka Gudurića, kao ni Ševona Šildsa. Nije to jedini problem za italijanski tim, pošto ni Etore Mesina nije u stanju da vodi utakmicu.
Šilds i Mesina su bolesni i zbog toga nisu prisutni, dok je ulogu prvog trenera preuzeo Pepe Poeta. Što se tiče Marka Gudurića on je na treningu osetio problem sa mišićem i njegovo stanje se prati.
Milano je trenutno na 11. poziciji Evrolige sa skorom 4-5, dok je Asvel na pretposlednjoj poziciji sa dve pobjede iz devet kola.
Gudurić već imao problem na startu sezone
Srpski as je doživio povredu skočnog zgloba na Eurobasketu, pa je propustio uvodno kolo Evrolige protiv Crvene zvezde, ali se potom vratio na teren i preuzeo ulogu koju mu je namijenio Mesina. U dosadašnjem dijelu sezone igra nešto manje od 20 minuta po utakmici i prosečno bilježi 7.3 poena, 1.5 skokova i 2.8 asistencija.