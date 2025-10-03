Došlo je do sudara između saigrača, Brendona Bostona i Vejda Boldvina i djeluje da je u pitanju ozbiljnija povreda novog pojačanja turskog kluba.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Brendon Boston junior doveden je u Fenerbahčea kao zamjena za Marka Gudurića koji je otišao u Armani. Ali, izgleda da ga čeka duža pauza i da će biti neko vrijeme van terena. Došlo je do bizarne povrede usred utakmice Evrolige između turskog tima i Fenerbahčea u Kaunasu.

Ništa nije slutilo na to, Boston je gradio Ulanovasa pod košem, a u tom momentu je njegov saigrač Vejd Boldvin okrenuo leđa i nije pratio kretanje saigrača. Ni Brendon nije gledao pažljivo kuda ide i došlo je do sudara. Odmah se uhvatio za nogu i ostao da leži na parketu i da zapomaže.

Ušli su ljudi iz lekarskog tima i bukvalno ga iznijeli sa parketa. Skakutao je Brendon Boston nije mogao da se osloni na nogu. Uhvatio se za lijevu nogu u predjelu skočnog zgloba i po načinu na koji je izašao iz igre i u kakvim je bolovima bio ne deluje da je povreda uopšte bezazlena...