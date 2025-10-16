Marko Gudurić postigao je ključnu trojku i pomogao Armaniju da dođe do pobede protiv Žalgirisa u Kaunasu i tako popravi utisak u Evroligi.

Izvor: Printscreen/Euroleague

Armani je prekinuo crni niz i posle tri uzastopna poraza upisao pobjedu u Evroligi, drugu u petom kolu. U Litvaniji je srušio Žalgiris (89:78), a jedan od ključnih poena dao je Marko Gudurić. Pogodio je trojku u samoj završnici i tako stavio tačku na utakmicu.

Gudurić je dao 14 poena (1/2 za dva, 2/4 za tri, 6/6 sa penala, imao je 7 skokova uz to. Većinu poena dao je u prvom dijelu, samo tri u drugom, ali vjerovatno i ključni poen. Bila je to trojka kojom je odgovorio na trojku Najdžela Vilijamsa-Gosa, pogodio ju je na 80 sekundi pre kraja meča i tako vratio dvocifren plus (85:73).

"Pričamo svake godine da je svaka sezona teža od prethodne. Žalgiris je počeo sjajno, imao tri pobejde u nizu. Rano je. Moramo da idemo polako, da budemo još bolji, da učimo kako da igramo jedni sa drugima. Duga je sezona", rekao je Gudurić posle meča.

Od srpskog igrača trojica su bila efikasnija, svi za po jedan poen - Ševon Šilds (15, 5as), Kvin Elis (15) i Devin Buker (15, 7sk). U domaćem timu su najbolji bili Arnas Butkevičijus (20, 5sk) i Mozes Rajt (15, 7sk).