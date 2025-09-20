Šarunas Jasikevičijus je riješio da Marka Gudurića zameni sa nekadašnjim NBA šampionom Tejlenom Hortonom Takerom.

Prvak Evrope Fenerbahče je rešio da se ozbiljno pojača pred narednu sezonu i sada su doveli NBA veterana. Posle šest sezona u najjačoj ligi na svetu i osvojene titule Tejlen Horton Taker stigao je u Istanbul.

Američki bek je prođle sezone igrao u Čikago Bulsima gde je beležio 6,5 poena, 1,7 skokova i 1,4 asistencije po meču. Bek rođen u Čikagu bio je 46. pik na draftu 2019. godine i posle tri godine u Los Anđeles Lejkersima igrao je dve godne za Jutu Džez, a sada je posle sezone u rodnom Čikagu došao u Evropu.

Veliku će konkurenciju imati i vodi Vejda Boldvina, Skotija Vilbekina. Devona Hola, Artursa Žagarsa i Brendona Bostona. Za sada su Fener napustili lideri Marko Gudurić i Najdžel Hejs Dejvis, otišao je veteran Erik Mekolum i Dišon Pjer. Stigli su Mikael Jantunen, Armando Bejkot i Brendon Boston.