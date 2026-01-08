Crvena zvezda gostuje Žalgirisu, a trener Saša Obradović govorio je o rotaciji igrača, o povratku Džoela Bolomboja u tim, ali i Stefana Miljenovića.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Saša Obradović vodi Zvezdu u Kaunas, na meč protiv Žalgirisa, ekipe protiv koje su crveno-bijeli pobijedili na njegovom debiju ove sezone.

"Biće dosta drugačije, tada sam počeo da se upoznajem sa ekipom i da spoznajem šta ko od igrača može. Sad smo u međuvremenu dobili i nove igrače, pa je tu bio takođe potreban rad. Žalgiris se malo promijenio kao tim, veoma su uigrani. U igri 'pet na pet' su možda i najbolja ekipa kada je u pitanju odigravanje sistema igre. Očekujem drugačiji meč u odnosu na onaj protiv Valensije, biće ovo malo sporiji ritam što se tiče Žalgirisa."

"Što se nas tiče, znamo šta bi trebalo da radimo. Da budemo konzistentniji u našoj odbrani, čega nije bilo u punoj mjeri protiv Valensije. To smo pokazali u prvom meču protiv Žalgirisa. Znamo kakva tamo može da bude atmosfera, sudijski kriterijum i u odbrani i u napadu i moramo da budemo mirni da bismo odigrali utakmicu od 40 minuta", rekao je on.

Rekao je da će meč protiv Žalgirisa biti različit kao "nebo i zemlja" od meča protiv Valensije, koja je na Badnje veče glatko pobijedila Zvezdu u Pioniru.

"Nije ni slično. Možda nama odgovara malo više sporiji ritam, za razliku od Valensije koja igra u nenormalno brzom ritmu, gde bismo i mi trebalo da imamo određene prednosti. Međutim, kad ne treniraš stvari koje oni rade do savršenstva, možeš da uđeš u taj ritam i da izađeš iz smislene igre. To nam se dogodilo protiv Valensije. U većini susreta falilo nam je strpljenje, smislena igra. Sada imamo drugog protivnika, drugačije u pikenrol odbrani, drugačije su stvari na koje bi trebalo da reaguješ..."

Da li će se Miljenović vratiti u rotaciju?

"Svjesni smo svi svega, i kako je roster kako je pravljen. To može da pita još pet igrača, ne samo za Miljenovića, već bilo ko. Nije lako, da je lako svako bi mogao da radi moj posao. Zadovoljiti svakoga i imati punu produktivnost je zahtjevno. Na evroligaškom nivou je to i duplo teže, jer nije samo da moraš da vodiš računa o kraćoj rotaciji kad su važne utakmice, već moraš da vodiš računa o cijeloj ekipi tokom cijelog prvenstva. Nekad se neko mora i žrtvovati zbog kreiranja forme za nekog drugog igrača. Iako je Stefan uradio dobar posao na početku sezone, sada se mogu postavljati i pitanja gdje su oni sa velikim ugovorima. Sve je stvar dobrog objašnjavanja, da budemo dobri povezani, gledaćemo da ga uvedemo u rotaciju, a kada će to da bude, zavisi od utakmice do utakmice."

Kako je izgledao sastanak sa ekipom poslije Valensije?

"Nikome nije prijatno da izgubiš, pogotovo ako pričaš o najvećim mogućim ciljevima, pa izgubiš kako izgubiš. Sastanak je bio više kroz poruke podrške za ono što nam slijedi, čekaju nas utakmice na dva dana i teško je regenerisati ekipu u tom ritmu, a pogotovo je teško sprovesti neke taktičke zamisli."

U kakvom je stanju Džoel Bolomboj dok se sprema za povratak?

"Bolomboj je u proceduri oporavka, dobro je da je sa nama na treninzima, da nam daje totalno drugu dimenziju, tačnije daće nam. Baš to nam je potrebno zbog načina na koji igramo, daje i stabilnost u odbrani. Mislim da će biti veliko pojačanje, a vidjećemo kako ide oporavak i koji je pravi datum povratka. Bitno je da trenira sa nama i da možemo da ga očekujemo relativno brzo."

"Imamo malo problema sa bolesnim igračima, Ebuka nije trenirao danas zbog prehlade, putovaće sa nama i vidjećemo u kakvom je stanju. Svi ostali bi trebalo da budu spremni za utakmicu."

Šta bi mogao da bude ključ trijumfa?

"Ključ utakmice mogao bi da bude to da odgovorimo na njihovu čvrstinu. Od prvog minuta. Nema do kraja lakih utakmica, niti mečeva za koje možeš da kažeš sa sigurnošću da ćeš dobiti", zaključio je trener Zvezde.