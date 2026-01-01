Tajrik Džouns ide iz Partizana, ali ne u Olimpijakos kako se prvo činilo, nego će u Makabi.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Da li će Tajrik Džouns otići iz Partizana? Prvo se činilo da je siguran njegov odlazak u Olimpijakos, potom je to stopirano, da bi sada stigla informacija da neće ni u Olimpiju ni u Dubaiji koji su se spominjali kao potencijalne sredine za njega, nego bi ipak mogao u Makabi.

Izraelski novinar Eli Sahar objavio je informaciju da je Tajrik Džouns zainteresovan za odlazak u Makabi, gdje ga već dugo želi trener Oded Kataš. Tražio ga je još u ljeto 2024. godine umjesto Džoša Niba, međutim Partizan je tad bio brži i doveo je Tajrika Džounsa iz Efesa, dok bi sada moglo da dođe do druge šanse pošto već dugo nijedna od dvije strane nije zadovoljna i traži se model za rastanak.

Prvobitno je Olimpijakos trebalo da plati obeštećenje za Tajrika Džounsa, što nije pristao, a vidjećemo kakav bi posao Partizan mogao da sklopi sa Makabijem, dok stižu informacije da je i Bruno Kaboklo u kombinaciji za dolazak u Beograd umjesto njega.

Ove sezone Tajrik Džouns inače prosječno bilježi 10,6 poena, 6,1 skokova i 2,1 asistenciju po meču za Partizan u Evroligi.

Tajrik Džouns "obrisao" Partizan

Izvor: Instagram/tyriquejones_/Screenshot

U međuvremenu, Tajrik Džouns je uklonio sa svog Instagrama sve fotografije na kojima je u dresu Partizana, što je potez koji sve češće viđamo kod sportista koji pokušavaju da ubrzaju svoj odlazak - ili da pošalju "skrivenu" poruku da je došlo vrijeme za rastanak.

Olimpijakos rekao "ne"

Izvor: MN Press

Što se tiče Olimpijakosa, čini se da su se Grci povukli potpuno iz pregovora, bar takav utisak odaje izjava trenera Barcokasa o potencijalnom dolasku Tajrika Džounsa: "Olimpijakos je i dalje prisutan na tržištu, ali da sjedim i bavim se time dan pred utakmicu... Očigledno imamo ljude koji su zaduženi za to, ali ja nisam taj. Dajemo neke predloge kako da pojačamo tim, zajedno sa vlasnicima koji žele da pomognu, jer u drugom dijelu sezone odlučuju se trofeji. Mnogo timova je sada aktivno na tržištu, to se i vidi, i pošto postoji taj rok do 5. januara, neki stavljaju poseban fokus na to. Mi smo prisutni, ali imamo utakmicu sjutra, i ne bih želio da komentarišem", rekao je Barcokas.

Sve bi dakle trebalo da se riješi do 5. januara kada ćemo definitivno znati ko odlazi iz Partizana, ali i ko bi mogao da dođe u tabor crno-bijelih.