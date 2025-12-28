KK Partizan po svemu sudeći doživeće remont ranije nego što se očekivalo.

Izvor: MN Press

Trebalo je da Tajrik Džouns, Džabari Parker i Sterling Braun budu nosioci igre Partizana ove sezone, ali izgleda da će svoju misiju u Humskoj završiti ranije. Osim centra koji je već viđen u Olimpijakosu poslije sukoba sa navijačima, istim stopama mogli bi da krenu jedan od najboljih igrača prošle sezone i najveće ljetošnje pojačanje.

Kako prenosi "Meridian sport", za angažman Parkera i Brauna zainteresovani su Dubai i Olimpija iz Milana. Ono što može da ubrza čitavu situaciju oko potencijalnih odlazaka je rok Evrolige za registraciju igrača koji je označen 5. januara.

Šta je pokazao Partizanov trio?

Tajrik Džons je imao nekoliko blistavih partija ove sezone uključujući onu iz derbija, ali je samoinicijativno propustio nekoliko utakmica i razbjesnio Željka Obradovića i navijače. Dosta toga je zavisilo od njega, ali nije uspio da unapredi verziju sebe od prošle sezone. Podlegao je lošoj atmosferi i definitivno je vrijeme za novi korak u njegovoj karijeri.

Što se tiče Džabarija Parkera koji je doveden kao najveće pojačanje crno-bijelih od dolaska Obradovića, ispostavio se kao najveći promašaj. Amerikanac je pokazao neprofesionalizam, nije uspio da povrati staru formu, pa su ga navijači odavno uzeli "na zub". Već neko vrijeme se govori o njegovom odlasku i nije isključeno da to bude u što kraćem roku.

Sterling Braun je neko od koga se očekivalo mnogo ove sezone. Uz Karlika Džonsa bio je standarno dobar, ali je poslije povrede plejmejkera ušao u loš ritam. Ostao je bez pravih lopti, mučio se da pronađe sebe, ali za razliku od ostalih igrača Partizana pokazivao je bilo kakvu reakciju i želju na terenu. Loša energija je i njega na kraju slomila...