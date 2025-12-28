Centar Partizana Tajrik Džons po svemu sudeći napustiće Humsku.

Izvor: MN Press

Centar Partizana Tajrik Džouns uskoro će napustiti Humsku, a grčki Olimpijakos čeka rasplet situacije u Beogradu nakon što se temperamentni igrač sukobio sa navijačima. Trenutno izgleda kao da nema povratka, dok velikan iz Pireja želi da pojača reket i dovede alternativu Nikoli Milutinovu i Donta Holu.

Kako prenose grčki mediji, Barcokas želi Džounsa u svom timu, a uprava Olimpijakosa je već obavijestila agenta igrača. Ono što je jasno je da Tajrik mora "svede račune" sa Partizanom do 5. januara do kada je rok za registraciju igrača u Evroligi.

Olimpijakos sada čeka odgovor Džounsovog agenta koji je svjestan da imaju jako malo vremena zda izvrše ovaj transfer. Nekadašnji košarkaš Hapoela, Turk Telekoma i Efesa je u Partizanu od 2024. godine, a ove sezone u 16 ​​utakmica prosječno bilježi 10,8 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte u Evroligi.

Ako Tajrik ode Partizan ostaje bez prvog centra i na klasičnoj petici imaće samo Bruna Fernanda. Crno-bijeli su ljetos zakasnili sa pojačanjem na visokim pozicijama, nisu imali pravovremenu zamjenu za Karlika Džonsa, pa su se loše i kasne odluke ubrzo napravile probleme timu.