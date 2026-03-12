Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović otkrio je šta je Milan dobio dolaskom Luke Modrića - iskustvo, ogromno fudbalsko znanje, ali i šansu da se izgradi tim sa identiteom

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Nekadašnji slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović (44), očiglendo nije pogriješio kad je u Milan doveo iskusnog Luku Modrića. Kapiren reprezentacije Hrvatske mnogo donosi ekipi Masimilijana Alegrija. Iako je Real madrid "druga kuća" Luke Modrića, Hrvat je brzo postao voljen u Italiji, a Ibrahimović je pojasnio i zbog čega - iskusno i mentalitet koji je doneo promjenili su tim.

U svom maniru, Ibrahimović je započeo razgovor tako što se osvrnuo na velikog rivala - Inter. "Morate da budete na pravoj strani Milana. Znate, postoje dve strane: plava i crvena. Mi smo ona modna strana. Dobro došli u Milanelo", rekao je Ibrahimović u razgovoru za "CBS Golazo".

U razgovoru je posebno istakao trenera Alegrija, kao i Luku Modrića i Adriena Rabioa. Akcenat na Modriću dovoljno govori o tome o kakvom igraču je reč, nije donio samo iskustvo - mnogo više je u igri. "Raditi sa Alegrijem je lako - ima iskustva i bio je u nekim velikim klubovima. On je pobjednik, a biti u Milanu nije za svakoga. On razumije šta znači biti u Milanu, pa to samo mora da objasni igračima. Osim Modriću. Njemu ne morate ništa da objašnjavate", naglasio je.

"Imamo i Rabioa, koji je, po mom mišljenju, na drugom nivou. U ovom timu imamo Majka Menjona, Nkunkua koji je stigao ove godine i Rabioa. Igrao sam sa njima kada su imali 17 godina u PSŽ-u, a danas su ovde u Milanu", rekao je Ibrahimović.

Ko je inspirisao Zlatana Ibrahimovića?

Bivši reprezentativac Švedske osvrnuo se na igrače koji su bili zaduženi za njegov napredak u karijeri.

"Ko me je inspirisao? Marko van Basten. Smješno je što su me, kada sam došao u Ajaks, mnogi upoređivali sa njim, pa je pritisak već tada bio ogroman. Još nisam bio spreman da se nosim sa tim na tom nivou jer je on ikona, legenda, a u tom klubu bio je deo holandskog trojca sa Rajkardom i Gulitom.

Upoređivali su me sa njim jer sam bio napadač i zbog načina na koji sam igrao, tako da mi je on bio uzor kada je Milan u pitanju. Imao je kratku karijeru, ali ono što je uradio ušlo je u istoriju."

"U italijanskoj kulturi svi su fokusirani na rezultat"

Milanova akademija još jedna je stavka za ponos. "U italijanskoj kulturi svi su fokusirani na rezultat. Mladi igrači i treneri žele da pobjeđuju. Ako želim pobjedu, na teren ću staviti spremnog igrača, a time oduzimam prostor onima koji imaju potencijal i rizikujem da zaustavim njihov razvoj. To smo u Milanu promjenili. Najvažnije je da mladi dobiju minute, jer kada si mlad - moraš da igraš.

Ako ne igraš za Milan Futuro, onda igraš za Primeru, sto posto. Ako počneš u Milan Futuru, ali se ispostavi da ti više odgovara drugačiji ritam, prebacimo te u Primeru, tamo napreduješ i zatim se vraćaš. To je kao merdevine po kojima se penješ i spuštaš sa ciljem da napreduješ, kako bi, kada stigneš do prvog tima, to bilo zahvaljujući rezultatima koje si ostvario", objasnio je Ibrahimović situaciju u italijanskom fudbalu.

"Sedam titula u Ligi šampiona, 19 šampionskih titula, Zlatne lopte naših igrača i svi međunarodni trofeji koje smo osvojili... Navijači su na to navikli i ako im to ne pružite, onda im ne dajete Milan. A, mi moramo da im damo upravo to", zaključio je bivši fudbaler.