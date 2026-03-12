Komentarišući navode iz dopisa koji im je uputio Kuč, predsjednik Savjeta ASK Pavle Ćupić je rekao da je cijeli proces izbora direktora transparentan i da se nikakva odluka ne donosi unaprijed.

Izvor: Promo/antikorupcija.me

Dosadašnji vršilac dužnosti (v.d.) direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dušan Drakić nije izabran za direktora te institucije u punom mandatu.

Za njegov izbor na tu funkciju glasali su predsjednik Savjeta ASK Pavle Ćupić, članovi Slavica Mirković i Mladen Tomović, ali su za izbor direktora bila potrebna četiri od pet glasova članova Savjeta. Protiv je bila članica Savjeta Aleksandra Vukašinović, a uzdržana Dragana Šuković, prenosi "Dan".

Aleksandra Vukašinović je nakon glasanja kazala da će u pisanoj formi dostaviti stav zbog kojeg nije glasala sa Drakića. Šuković je kazala da im je svima neupitno rješavanje ovog pitanja i izlaska iz ovog statusa.

Ćupić je rekao da je izbor direktora jedna od najvažnijih dužnosti. Mirković je kazala da pojedini članovi Savjeta nisu imali ni volju ni želju da ispune obavezu prema Evropskoj komisiji i da je trebalo da dobiju objašnjenje za ovakav ishod glasanja.

Ovo je treći pokušaj izbora direktora ASK u mandatu aktuelnog saziva Savjeta Agencije. Drakić i njegova tadašnja protivkandidatkinja Milica Milutinović nisu dobili podršku Savjeta u maju prošle godine. U januaru ove godine poništen je novi konkurs za direktora. ASK je u v.d. mandatu od avgusta 2024. godine

Pred samu sjednicu Savjeta, kako je predočeno, Drakićev protivkandidat Mithat Kuč obavijestio je članove tog tijela da povlači kandidaturu, ocjenjujući da je utisak da je odluka o izboru direktora već unaprijed određena, prenosi "Dan".

Komentarišući navode iz dopisa koji im je uputio Kuč, predsjednik Savjeta ASK Pavle Ćupić je rekao da je cijeli proces izbora direktora transparentan i da se nikakva odluka ne donosi unaprijed.

"Na sjednicama odlučujemo i glasamo u skladu sa svojim uvjerenjima " rekao je on.