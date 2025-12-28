Košarkaš Partizana Tajrik Džouns je sve bliži prelasku u Olimpijakos. Grci su spremni na veliki ustupak, samo da centar crno-bijelih pređe.

Izvor: EPA/GEORGE VITSARAS/MN Press

Košarkaški klub Partizan nalazi se na raskrsnici. Nakon odlaska Željka Obradovića, uslijedilo je mnogo promjena, a sada se sve glasnije govori i o mogućem odlasku centra Tajrika Džounsa. Prema grčkim medijima, za igrača koji je u Humsku stigao prošlog ljeta raspituje se Olimpijakos, dok je Džouns u sve većem sukobu sa nezadovoljnim navijačima.

Prema tamošnjim izvorima, braća Angelopulos, Panajotis i Jorgos, pokazuju veliku želju da dovedu Amerikanca i spremni su na niz ustupaka, uključujući i mogućnost da u Partizan pošalju rezervnog beka Olimpijakosa, Amerikanca Sejbena Lija. Rok za realizaciju transfera je 5. januar, zbog pravila Evrolige o registraciji igrača koji prelaze iz jednog u drugi tim u okviru takmičenja.

Olimpijakos i dalje insistira na jačanju centarske linije, a slučaj „Tajrik Džouns“ intenzivno se prati. Kako javlja „Sport24“, preduzeti su konkretni koraci kako bi američki centar obukao dres grčkog tima. Džouns se smatra ključnim igračem u slagalici potrebnoj da ekipa Jorgosa Barcokasa zablista u Evroligi i eventualno ponovo osvoji titulu šampiona.

"Braća Angelopulos spremna na sve da ga dovedu"

Prema pisanju istog medija, Tajrik je košarkaš koji poslednje dvije godine privlači mnogo pažnje na evropskoj sceni, a sada su poznati i detalji koraka koje je Olimpijakos preduzeo kako bi u svoj tim doveo igrača o kojem se toliko govori. "Panajotis i Jorgos Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, odlučili su da učine sve kako bi se tim pojačao, pa se stvari ubrzano odvijaju", stoji u tekstu.

Braća Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, ubrzano rade na tome da se dogovore finansijski uslovi i trajanje saradnje, ali se naglašava da je to pitanje i dalje otvoreno. Paralelno s tim, vode se pregovori i sa Partizanom kako bi se postigao dogovor o prelasku centra crno-belih. Preciznije, kako da se dogodi raskid saradnje sa Tajrikom, kao opcija koja sve češće izlazi u prvi plan.

Olimpijakos spremio i kontraponudu

Postoji mogućnost da crno-beli ne ostanu sa igračem manje, već da transfer bude koristan i za tim Đoana Penjaroje. U tom slučaju, u Partizan bi mogao da stigne još jedan bek – Amerikanac Sejben Li, član Olimpijakosa od 2024. godine, kada je eksplodirao u Beogradu, a potom preko Makabija stigao u Pirej.

„Nije isključeno da se na pregovaračkom stolu pojavi i ime Sejbena Lija, pošto je taj bek interesantan Partizanu i mogao bi da posluži kao poluga u pregovorima između uključenih strana“, navodi se u tekstu.

Partizan u nedjelju u 12. kolu ABA lige igra protiv Splita od 19.30 sati, dok ih naredni meč u Evroligi očekuje 30. decembra protiv Valensije u 20.30 časova. Tajrik Džouns ove sezone u 16 utakmica Evrolige prosječno bilježi 10,8 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.