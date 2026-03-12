Policija u Odžacima uhapsila je S. K. (71) zbog sumnje da je nožem napao dvije starije žene i pokušao teško ubistvo. Povrijeđene žene prevezene su u somborsku bolnicu.

Izvor: Robson90/Shutterstock

Policija je uhapsila S. K. (71) iz Odžaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, nakon što je, kako se sumnja, nožem napao dvije starije žene.

Prema prvim informacijama iz istrage do kojih su došli mediji, incident se dogodio juče u Odžacima, kada je osumnjičeni navodno zadao više uboda ženama starosti 78 i 83 godine. Kako se sumnja, jednu od njih je tom prilikom polio i benzinom.

Povrijeđene žene su nakon napada hitno prevezene u Opštu bolnicu u Somboru, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i utvrđuje se stepen njihovih povreda.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru, koje će dalje voditi postupak protiv njega.

(Telegraf/MONDO)